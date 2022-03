Letra e 19 kongresmenëve drejtuar Blinken për Ballkanin, si reagoi Departamenti i Shtetit

Kongresmenë amerikanë i kanë shkruar administratës Biden, që të kthejë vëmendjen nga shtetet e Ballkanit Perëndimor. Ata i kanë disa propozime se si duhet vepruar me shtetet ballkanike dhe si të shuhet tensioni në to. Në letër, si një nga top shqetësimet renditet çështja e Kosovës me Serbinë. Në një përgjigje për Zërin e Amerikës një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit ka thënë se Shtetet e Bashkuara mbeten plotësisht të përkushtuara ndaj realizimit të integrimit evropian për vendet e Ballkanit Perëndimor.

Situata në Ukrainë, i ka alarmuar 19 kongresmenë amerikanë me ngjarjet që mund të ndodhin në Ballkanin Perëndimor, si një nga pjesët më të tensionuara të Evropës.

Dhe, kongresemenët, kërkesë parësore ndaj administratës së Joe Biden e kanë që ajo t’i ndihmojë gjashtë shteteve ballkanike të lidhën më shumë me pjesën tjetër të kontinentit, të cilit i takojnë gjeografikisht.