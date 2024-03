Mesditën e sotme, një tërmet është regjistruar në Kosovë, më saktë në Pejë.

Sipas EMSC, magnituda e tërmetit ka qenë 2.6,

Tërmeti ka ndodhur rreth orës 13:12.

🔔#Earthquake (#tërmet) M2.5 occurred 8 km N of #Pejë (#Kosovo) 13 min ago (local time 13:12:16). More info at:

— EMSC (@LastQuake) March 13, 2024