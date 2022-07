“Lëkundet” qeveria britanike, dy ministrat e rëndësishëm japin dorëheqje njëri pas tjetrit: Kemi humbur besimin te Boris Johnson

Sekretari i Shëndetësisë në Britaninë e Madhe Sajid Javid sapo ka dhënë dorëheqjen nga posti i tij, duke thënë se ka “humbur besimin” te kryeministri Boris Johnson.

“Ishte një privilegj që më kërkuan të kthehesha në qeveri për të shërbyer si Sekretar i Shtetit për Shëndetin dhe Kujdesin Social në një kohë kaq kritike për vendin tonë. Ne (Partia Konservatore) mund të mos kemi qenë gjithmonë popullore, por kemi qenë kompetent për të vepruar në interesin kombëtar. Mjerisht, në rrethanat aktuale, publiku po arrin në përfundimin se ne tani nuk jemi asnjëra. Votbesimi muajin e kaluar tregoi se një numër i madh i kolegëve tanë janë dakord. Me keqardhje them, megjithatë, se është e qartë për mua se kjo situatë nuk do të ndryshojë nën udhëheqjen tuaj dhe për këtë arsye ju keni humbur besimin tim”, ka thënë ai në deklaratë.

