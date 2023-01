“Lekët se të vrava”, rrëqeth e moshuara që u grabit në Maliq: Më morën 10 mijë euro kursime

“Më morën 10 mijë euro, ishin kursimet e mia, i kisha mbledhur për të kaluar pleqërinë”, këto janë fjalët rrëqethëse të moshuarës në Maliq, e cila pretendon se është grabitur natën e 29 dhjetorit.

Luljeta Hoxha ka treguar për mediet momentet e tmerrit që përjetoi natën e grabitjes, ndërsa thotë se autori e kërcënoi me jetë, shkruan AlbEu.com.

Sipas saj hajduti ka hyrë në shtëpi rreth orës 10 të mbrëmjes, duke e kërcënuar ai i ka kërkuar paratë.

Mësohet se autori ka qenë i maskuar mbrëmjen e grabitjes dhe se nuk është identifikuar dhe nuk është kapur ende nga policia.

“Deri në orën 10 pa 20 isha zgjuar, pastaj rashë për gjumë, u fikën dritat. Ikën dritat, u hap porta, unë isha shtrirë, erdhi një trup gjatë dhe mu hodh sipër. Lekët tha se të vrava. Unë i thashë nuk kam lekë, vetëm pension. Mori një leckë më mbylli gojën, dhe më lidhi me litar. Edhe më gjunate, më mori zvarrë më çoi nga dhoma tjetër. Nxirte thikën, më gjunate me shkelma. Më mori 10 mijë euro. I kisha te divani, i gjeti vetë hajduti lekët. Ishin kursimet e mia, kasha shitur tokat. Kam dhimbje të paparë nga shkelmat, më dhimbte nofulla. Shkova te komshinjtë, kërkova ndihmë. Isha e goditur dhe me enjtje. Lajmëroi policinë komshia, në pyetën dhe u tregova. Me mori policia me solli pa ndjenja në spital.Nuk kam dyshime kush mund të jetë, nuk e di,” ka thënë e moshuara për mediet./Albeu.com/