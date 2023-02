Lekatari: Është shumë e shëndetshme që adoleshentet të mastrubohen, ua rekomandoj lodrat e seksit

“Masturbimi është i rëndësishëm për adoleshentët”, u shpreh seksologia, Zhaklin Lekatari, në emisionin “Enigmat e Hipokratit”.

Ajo tha se vajzat 16-vjeçe mund të përdorin lodrat e seksit për njohur më mirë seksualitetin e tyre dhe të arrijnë të kontrollojnë ciklin e eksitimit.

“Nga 16-vjeç e tutje do t’ia rekomandoja adoleshentëve disa lodra seksuale. Do t’u rekomandoja bazikët klasikë. Për shembull ëomenizeri, që është stimuluesi më i fundit i klitorit në treg, që është ergonomik, ka amteriale fantastike, ka shpejtësi të ndryshme është shumë i mirë për vajzat adoleshente të cilat duhet të njohin trupin dhe seksualitetin e tyre. Është shumë e shëndetshme të mastrubohen sepse arrijnë të njohin kënaqësinë e tyre, ciklin e tyre të eksitimit dhe dinë ta menaxhojnë. E dyta do dinë të zgjedhin”, tha Lekatari.

