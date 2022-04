Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve ka bërë me dije se masat anti-Covid në burgje janë lehtësuar. Kjo do të thotë se, tashmë, të dënuarit do të mund të takohen 4 herë në muaj. Dhe jo vetëm nga familjarët, por dhe nga të afërmit e tjerë

Gjithashtu, rikthehen takimet në dhomën e prindërit.

vijon