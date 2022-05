Legjenda Francesko Totti në Tiranë: Nuk është hera e parë, kam ardhur fshehurazi

Ish-kapiteni i Romës, Francesco Totti, ka dhënë sot një intervistë ekskluzive me gazetarin e sportit, Endi Tufa.

Francesco si ju duket kjo finale këtu në Tiranë?

E shoh shumë të bukur këtë finale, gjithmonë është e bukur kjo ndeshej pasi vjen pas shumë ndeshjeve të luajtura në sezon dhe të mbërrish deri këtu do të thotë që diçka të mirë ke bërë.

Për stadiumin ka patur kritika sa i përket kapaciteti, sidomos ju në Itali pasi Roma ka shumë tifozë.

Le të themi që stadiumi i finales vendoset përpara skuadrave që arrijnë për ta luajtur atë ndeshje dhe çdo skuadër që arrin atje, tifozët e saj do ta donin të trefishuar kapacitetin e stadiumit. Megjithatë mund të them se stadiumi është shumë i bukur, i vogël por i bukur, të paktën si duket nga jashtë por do të kem mundësinë ta shoh edhe nga brenda.

Për ju është hera e parë këtu në Shqipëri në Tiranë?

Kam qenë edhe disa herë të tjera, kështu kalimthi, jo si turist.

Të gjithë flasin për Mourinhon tani, ndërkohë që nëse do të gjejnë edhe ty do ta keni të vështirë të qarkulloni.

Atëherë mos i themi asgjë askujt, bej shaka pasi tashmë të gjithë e dinë se unë do të jem këtu për të parë ndeshjen, por kjo është diçka sekondare për nga rëndësia apo diçka që lidhet me imazhin e kësaj ndeshjeje, pasi sot duhet të mendojnë për finalen dhe kaq. Këtu më ka ftuar federata dhe UEFA për të parë këtë ndeshje por gjithsesi edhe Roma sepse dihet lidhja.

Finalja është një ndeshje më vete, një ndeshje shumë e vështirë le të lutemi që ta fitojë Roma por më mirë mos të themi gjë përpara, le të shohim se çfarë do të ndodh.

Roma ka 31 vite pritje për një finale europiane, një kohë edhe më e gjatë pa trofe ndërkombëtarë.

Kanë kaluar shumë kohë që Roma nuk arrin dhe nuk fiton një finale europiane, për këtë arsye mendoj se ka ardhur momenti i duhur për ta fituar këtë finale dhe për të çuar në Romë një trofe ndërkombëtarë.

Dy fjalë për Kumbullën mbrojtësin e Romës dhe të përfaqësueses sonë?

Kumbulla është një lojtar vërtet shumë i mirë, sa herë është aktivizuar ka dhënë maksimumin, prandaj mund të them se është një lojtar i rëndësishëm një lojtar i domosdoshëm për ekipin dhe për këtë arsye çdo skuadër në Itali do ta donte.

Një parashikim për ndeshjen sot?

Si tifoz i Romës do të preferoja që të fitonte Roma, por është një ndeshje finale dhe gjithçka mund të ndodh.