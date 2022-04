Legjenda e futbollit botëror shtrohet përsëri në spital

Ish-futbollisti Edson Arantes do Nascimento “Pelé” u shtrua në spital të hënën, por ai është në gjendje të stabilizuar dhe do të dalë nga spitali në ditët në vijim.

Përmes një deklarate, spitali “Israelita Albert Einstein” bëri të ditur se pranimi i “O’Rei” do të vazhdonte me trajtimin e një tumori të zorrës së trashë.

“Edson Arantes do Nascimento u shtrua në spitalin Israelita Albert Einstein për të vazhduar trajtimin për një tumor të zorrës së trashë, të identifikuar në shtator 2021”, thuhet në deklaratë.

Conforme eu já adiantava mais cedo, saiu o boletim médico do Hospital Albert Einstein sobre a internação do Rei #Pelé 👇. Ele segue em tratamento do tumor de cólon. Não só o torcedor do #Santos, mas os amantes do futebol e o mundo todo estão torcendo pra ele ficar bem. #ForçaPelé pic.twitter.com/vCwLgdtfnV

