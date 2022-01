Legjenda e Arsenalit tregon emrin: Merrni këtë futbollist dhe do të jenë pretendent për titull

Paul Merson, Legjenda e Topçinjve i ka kërkuar ish-klubit të tij të nënshkruajë me Vlahovicin, i cili ka shënuar 16 gola në 19 ndeshje në Serie A këtë sezon me Fiorentinën.

Alexandre Lacazette do të largohet falas në qershor pas përfundimit të kontratës së tij, ndërsa koha e Pierre-Emerick Aubameyang në klub duket se po i afrohet fundit pasi ai u përplas me Mikel Artetën.

Eddie Nketiah gjithashtu do të largohet pasi dështoi të negociojë një marrëveshje të re, duke e detyruar Arsenalin të bëjë një lëvizje në tregun e transferimeve gjatë verës.

“Pierre-Emerick Aubameyang ka përfunduar në Arsenal. Ai nuk do të kthehet nga Kupa e Kombeve të Afrikës”, ka shkruar Merson në rubrikën e tij për The Daily Star.

“Ata duhet të thyejnë bankën për të marrë Dushan Vlahovic nga Fiorentina në verë – sepse ai do t’i bënte ata pretendentë për titull”.

Sipas raportimeve, Vlahovic, 21 vjeç, është duke pritur për një ofertë nga një prej klubeve më të mëdha evropiane dhe nuk tundohet menjëherë nga një lëvizje në Londër. Por Merson beson se ai mund të ndikohet nëse Arsenali arrin kualifikimin në Ligën e Kampionëve dhe i ofron atij një rritje të konsiderueshme në pagë.

“Kam dëgjuar se ai nuk është i interesuar për Arsenalin tani dhe mund ta kuptoj këtë. Por ai mund të ndryshojë mendje nëse ata përfundojnë në katërshen e parë dhe i ofrojnë atij një kamion me para”, shtoi Merson.

“Arsenali do të jetë në gjendje të luajë me të çdo javë sepse Aubameyang do të largohet. Alexandre Lacazette me siguri do të largohet. Po ashtu edhe Eddie Nketiah.

“Ata do të kenë nevojë për një golashënues dhe Vlahovic shënon gola. Ai është gjithashtu ende i ri, kështu që duhet të përmirësohet dhe ju nuk po shpenzoni para duke paguar një 29-vjeçar në rrugë për të zbritur.’

Merson, i cili erdhi nga akademia e Arsenalit dhe kaloi 12 vjet në klub, duke ngritur pesë trofe, gjithashtu lavdëroi Artetën.

Spanjolli e filloi keq sezonin pasi humbën tre ndeshjet e tyre fillestare, por shpejt frymëzoi një ringjallje, duke e çuar skuadrën në top katërshe dhe në gjysmëfinalet e Carabao Cup.

Dhe ai beson se shtimi i Vlahovic në skuadër do t’i ndihmonte ata të sfidojnë për titullin e sezonit të ardhshëm së bashku me Manchester City, Liverpool dhe Chelsea.

“Mendoj se në Arsenal po ndodhin gjëra të mira. Mikel Arteta i ka bërë ata të luajnë mirë. Por ata kanë nevojë për një sulmues të provuar sezonin e ardhshëm”, shtoi Merson.

“Ai ka nënshkruar me një portier, mbrojtës, mbrojtës, mesfushorë dhe një numër 10, fëmijë të promovuar në krahë – një qendërsulmues i duhur mund të jetë pjesa që mungon.

“Nuk po them se ata do ta fitojnë ligën nëse marrin Vlahovic. Por ata do të kenë një shans për ta bërë atë një garë me katër kuaj të paktën”, ka përfunduar Merson.