Charles Leclerc ka fituar “pole position” në provat zyrtare për Çmimin e Madh të Australisë dhe do të niset i pari në garën e nesërme.

Piloti i Ferrari regjistroi kohën më të shpejtë, me një diferencë shumë të vogël me kampionin në fuqi të Formula 1, Max Verstappen që garon me Red Bull Racing.

Ferrari tjetër i Carlos Sainz do të niset i nënti, pasi u pengua në fund për të regjistruar një kohë të shpejtë nga Fernando Alonso që doli jashtë piste.