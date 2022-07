Lavrov zbulon qëllimet reale të Rusisë në Ukrainë: Aspiratat tonë nuk janë më të kufizuara vetëm në Donbas

Ministri i Jashtëm rus, Sergei Lavrov, tha sot se objektivat gjeografike të “operacionit special ushtarak” të Moskës në Ukrainë nuk janë më të kufizuara vetëm në rajonin lindor të Donbasit, por përfshijnë një numër territoresh të tjera, raportoi agjencia shtetërore ruse e lajmeve RIA Novosti.

Lavrov shtoi se qëllimet e Rusisë do të zgjeroheshin edhe më tej nëse Perëndimi do t’i dorëzonte Kievit armë me rreze të gjatë.

“Gjeografia tani është ndryshe. Nuk janë vetëm Republikat Popullore të Donetskut dhe Luhanskut, por janë edhe rajonet e Khersonit dhe Zaporizhias dhe një sërë territoresh të tjera, dhe ky proces vazhdon, në mënyrë të qëndrueshme dhe të pandërprerë”., tha ai në një intervistë për agjencinë Ria-Novosti dhe rrjetin RT.

Kur Rusia pushtoi Ukrainën më 24 shkurt, presidenti Vladimir Putin mohoi se ai synonte të pushtonte territorin ukrainas, duke thënë se qëllimi i tij ishte të çmilitarizonte dhe “denazistizonte” vendin, një deklaratë që Kievi dhe Perëndimi e hodhën poshtë si pretekst për një luftë ekspansioniste.

Pasi u zmbraps në përpjekjen e saj fillestare për të kapur kryeqytetin e Ukrainës, Kievin, Ministria ruse e Mbrojtjes tha më 25 mars se faza e parë e operacionit special kishte përfunduar dhe tani do të fokusohej në “arritjen e qëllimit kryesor, çlirimin e Donbasit”.

Pothuajse katër muaj më vonë, ajo ka pushtuar Luhansk, një nga dy rajonet që përbëjnë Donbas, por është ende larg nga kapja e të gjithë territorit të rajonit tjetër të Donetsk.

Megjithatë, forcat e saj tashmë kanë kapur territor shumë përtej Donbass, veçanërisht në rajonet jugore të Zaporizhia dhe Kherson, dhe vazhdojnë të lëshojnë sulme me raketa në qytete në të gjithë Ukrainën./albeu.com