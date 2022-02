Largimi i temperaturave 20 gradë dhe rikthimi i reshjeve të shiut dhe dëborës, ja dita kur pritet të vijnë

Kjo fundjavë, përgjithësisht do të jetë e ngrohtë dhe me diell deri në mesditën e ditës së diel.

Termometri do të shënojë rritje që në mëngjes dhe më të ndjeshme gjatë ditës. Pritet që temperatura të arrijë n 20 gradë celcius.

Dita e dielë sjell reshje dhe forcim të erës në pjesën e dytë të saj. Dita e hënë do të jetë e ngjashme me mbrëmjen e së dielës, me reshje të pakta në një pjesë të mirë të teritorit.

Dita e martë është ajo që bën diferencën. Ku reshje do të ketë në të gjithë teritorin shqiptar dhe në zonat malore do të shfaqen reshjet e dëborës ku temperaturat do të rikthehn sërish nën zero gradë celcius, bën me dije meteorologia, Tanja Porja./albeu.com/