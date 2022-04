Lamtumirë Fair Play Financiar, UEFA shpall rregullat e reja

Komiteti Ekzekutiv i UEFA-s miratoi rregulloren e re të UEFA-s për licencimin e klubeve dhe qëndrueshmërinë financiare sot gjatë takimit në Nyon. Aktet e reja nënligjore do të hyjnë në fuqi në qershor 2022. Do të ketë zbatim me faza gjatë tre viteve për t’u dhënë kohë klubeve për t’u përshtatur.

Objektivi i qëndrueshmërisë financiare do të arrihet përmes tre shtyllave kryesore: aftësisë paguese, stabilitetit dhe kontrollit të kostos.

Për sa i përket aftësisë paguese, rregulli i ri për mungesën e borxheve të prapambetura (për klubet e futbollit, punonjësit, autoritetet sociale/taksore dhe UEFA) do të sigurojë mbrojtje më të mirë të kreditorëve. Kontrollet do të kryhen çdo tremujor dhe do të ketë më pak tolerancë ndaj të vonuarve.

Kërkesat e reja të fitimit të futbollit janë një evolucion i kërkesave ekzistuese të shortit dhe do të sjellin kapacitet më të madh në financat e klubit. Për të lehtësuar zbatimin për klubet, llogaritja e të ardhurave nga futbolli është e ngjashme me llogaritjen e rezultateve . Ndërsa devijimi i pranueshëm është rritur nga 30 milionë euro gjatë tre viteve në 60 milionë euro gjatë tre viteve, kërkesat për të siguruar vlerën e drejtë të transaksionit, përmirësimin e bilanceve të klubeve dhe uljen e borxhit janë forcuar ndjeshëm.

Risia më e madhe në rregulloret e reja do të jetë futja e një rregulli të kostos së ekipit për të arritur kontroll më të mirë të kostos në lidhje me pagat e lojtarëve dhe kostot e transferimit. Rregullorja kufizon shpenzimet për pagat, transferimet dhe tarifat e agjentëve në 70% të të ardhurave të klubit. Vlerësimet do të kryhen në kohë dhe shkeljet do të sjellin penalitete financiare dhe masa të paracaktuara sportive./ h.ll/albeu.com