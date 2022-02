Lajmi i mirë, Kremlini: Rusia e gatshme për bisedime me Ukrainën për “neutralitetin”

Zëdhënësi i Kremlinit Dmitry Peskov thotë se Rusia është gati për bisedime me Ukrainën në Minsk, kryeqyteti i Bjellorusisë, raporton agjencia zyrtare ruse e lajmeve RIA Novosti.

Por ai tha se kjo do të duhej të kishte të bënte me shpalljen e një “statusi neutral” të Ukrainës, i cili do të përfshinte çmilitarizimin. Rusia gjatë gjithë kohës ka dashur që Ukraina të përjashtojë mundësinë e anëtarësimit në NATO.

Presidenti i Ukrainës ka bërë thirrje për bisedime me Vladimir Putin, por nuk ka asnjë tregues se ai do të pranojë bisedimet mbi këtë bazë, njofton BBC.

Minsku është i rëndësishëm sepse aty u nënshkruan marrëveshje për t’i dhënë fund konfliktit në lindje të Ukrainës që shpërtheu në vitin 2014.

Duke pushtuar Ukrainën, lideri rus shihet se i ka prishur ato marrëveshje.

Më herët ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov tha se nuk mund të mbahen bisedime derisa ushtria ukrainase të lëshojë armët.