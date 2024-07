Lajme fantastike për këto shenja të horoskopit

Marsi hyn në Binjakët, i ndjekur nga Hëna e Plotë e dytë dhe e fundit në Bricjap për vitin. Me dy tranzit të orientuar drejt veprimit që zhvillohen një ditë larg njëri-tjetrit, java në vijim ju shtyn të shikoni opsionet tuaja kokë më kokë.

Marsi dhe Hëna rrisin fuqinë e çdo vendimi që merrni. Kini kujdes të mos anashkaloni përfitimet afatgjata të zgjedhjeve tuaja mbi kënaqësinë afatshkurtër.

Me Hënën e Plotë në Bricjap më 20 korrik, do të ndiheni sikur një situatë ka bërë rrethin e plotë dhe të gjitha ato shqetësime, vonesa apo edhe pengesa zhduken, duke ju lënë optimistë në rrugën drejt paqes dhe kënaqësisë. Shihni cilat shenja të zodiakut kanë ndikimin më pozitiv.

Dashi

Mësoni të dalloni shenjat se kur duhet të shfrytëzoni një mundësi të re, në vend që të prisni që gjithçka të jetë perfekte. Karriera juaj është e rëndësishme për ju për përfitimet financiare, njohjen dhe madje edhe qëllimin që sjell në jetën tuaj. Ka rëndësi se çfarë bëni dhe nëse ata e vlerësojnë kontributin tuaj.

Mos e nënvlerësoni këtë në profesionin tuaj sepse shpesh mund të jetë ndryshimi nëse qëndroni apo jo në punën tuaj aktuale. Një moment ndriçimi është në pritje për ju me Hënën e Plotë në Bricjap, ndërsa kuptoni qëllimin e ngjarjeve të fundit dhe befas, gjithçka që shihni është mundësia.

Reflektoni për fillimin e vitit. Çfarë po ndodhte atëherë në karrierën tuaj? Apo edhe çfarë shpresonit të arrinit këtë vit profesionalisht? Ajo që filloi rreth Hënës së Re në këtë shenjë tokësore ishte shumë e madhe dhe shumë e pasur për t’u realizuar në një cikël të thjeshtë hënor, kështu që tani ju jepet mundësia për të shfrytëzuar rritjen dhe për të kapur mundësi të reja.

Demi

Përqendroheni te financat, pasi ngjarje të papritura dhe pozitive ju ndryshojnë humorin. Ju dëshironi të jeni rehat me paratë në mënyrë që të mos stresoheni për to dhe të jetoni jetën që dëshironi.

Universi po ju jep pikërisht atë që kërkoni ndërsa Marsi kthehet te Binjakët më 19 korrik, duke ju ndihmuar të merrni hapat e nevojshëm për të krijuar sigurinë financiare që kërkoni. Megjithatë, me Binjakët që përfaqësojnë dy opsione të ndryshme, mund t’ju duhet të peshoni me kujdes atë që keni para jush, veçanërisht nëse dikush ndihet më shumë si rrezik. Mundohuni të mendoni se cili opsion do të japë rezultate më të mira në të ardhmen sesa një mënyrë e shpejtë për të fituar para tani.

Ju gjithashtu mund t’ju duhet të punoni më shumë, veçanërisht nëse jeni duke menduar për një biznes anësor apo edhe për të hapur kompaninë tuaj. Sa më shumë t’u besoni pikave të forta dhe vendimeve tuaja, aq më i lehtë do të jetë suksesi.

Peshorja

Këshilla më e mirë që universi po ju jep këto ditë është të blini atë biletë për në kapitullin e ri të jetës suaj. Ndoshta kjo ide është më metaforike, por nëse dëshironi të bëni një ndryshim – qoftë edhe mjedisor – tani është koha.

Mos e nënvlerësoni rëndësinë ose rëndësinë e udhëtimit tani pasi Marsi takohet me Jupiterin tek Binjakët dhe kjo do t’ju ndihmojë të filloni të përfitoni sa më shumë nga kjo periudhë e fatit të mirë në jetën tuaj. Thjesht duhet të pranoni se do të lini pas jetën që keni ëndërruar dikur.

Marsi ka të bëjë me ambicie, ndërsa Jupiteri sjell fat dhe zgjerim. Te Binjakët, të dy planetët punojnë për t’ju motivuar të rrezikoni. Blerja e asaj “bilete” mund të jetë për pushimet verore për të cilat keni ëndërruar, por mund të jetë edhe regjistrimi në atë kurs që ju intereson, apo edhe diskutimi për marrjen me qira të një hapësire për të filluar biznesin tuaj.

Sido që të jetë, nuk mund të humbisni kohë duke folur dhe menduar gjatë gjithë kohës. Edhe pse mund të sjellë disa ndryshime që nuk do t’ju pëlqejnë, besimi në zgjedhjet tuaja do t’ju çojë në vendimin e duhur.