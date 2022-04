Lajm i hidhur për të “dashuruarit” pas makinave me transmisione manuale

Transmisionet manuale po evoluojnë në një “specie të rrezikuar” , me prodhuesit që u drejtohen konvertuesve modernë të transmisioneve automatike. Këto të fundit jo vetëm që arrijnë ndryshime të shpejta të marsheve, por gjithashtu ofrojnë konsum përkatësisht të ulët (ose edhe më të ulët) të karburantit, qëndrueshmëri të lartë dhe nevoja të reduktuara për mirëmbajtje.

Braktisja graduale e transmisioneve manuale përshpejtohet gjithashtu nga rritja graduale e popullaritetit të makinave elektrike. Duke dalë në prodhim me transmision automatik, motori elektrik nuk ka nevojë për një kuti ingranazhi me shumë shpejtësi. Prandaj, transmetimi manual është i zhvendosur.

Megjithatë, ekziston një faktor më shumë që mund t’i japë marsheve manuale fundin e tyre. Dhe kjo nuk është gjë tjetër veçse sistemet e sigurisë që BE po i bën të detyrueshme në makinat e reja nga ky vit, me dëshirën e mirë të uljes së numrit të aksidenteve.

Më e rëndësishmja nga të gjitha, pra, është sistemi i frenimit emergjent.

Mekanizmat e nevojshëm për funksionimin e sistemit AEB (frenimi automatik emergjent) me një transmetim automatik janë më pak kompleks se ato të një sitemi manuale igranazhesh.

Gjithashtu, duke pasur parasysh kërkesën në rritje për transmisione automatike, nuk do të ishte fitimprurëse për prodhuesit që të integrojnë sisteme të detyrueshme të sigurisë në makina me transmisione manuale gjithashtu. Kërkesa për të cilën është vazhdimisht në rënie.

Politika e mësipërme ndiqet, ndër të tjera, nga Subaru . Makinat e saj me kambio manuale nuk janë të pajisura me sistemin e sigurisë “Eyesight”. Përveç pjesës financiare, drejtuesit e markës shprehen se makinat e tipit përkatës nuk kanë fren parkimi elektrik (si ato automatiket). Kjo e fundit, nëse do të ndërhynte sistemi i frenimit emergjent, do të pengonte makinën të “rrokulliset” më tej.

Nga ana tjetër, Mazda i pajis makinat e saj me transmision manual me sistemin e frenimit autonom “Smart City Brake Support”, duke dëshmuar se “transmisioni manual” dhe “sistemet e sigurisë” nuk janë koncepte të kundërta.

“Ne nuk duam të ndëshkojmë shoferët që duan të zgjedhin një kambio manuale,” tha Chuck Reimer, drejtor i komunikimit të produkteve në Mazda Canada.

Ai shtoi se imobilizimi/çaktivizimi i mjetit nëse shoferi harron të shtypë pedalin e frenave nuk vepron si pengesë për integrimin e sistemeve të sigurisë në makinat me kambio manuale./abcnews.al