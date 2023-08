Lajçak: Kurti dhe Vuçiç do të takohen në shtator në Bruksel

I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun me Serbinë, Mirosllav Lajçak ka njoftuar se sot në Bled të Sllovenisë, kishte një takim të rëndësishëm me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti.

Had an important meeting with PM @albinkurti today in Bled. Our primary topic of discussion were the preparations of the next High-level Meeting of the Dialogue in September with the focus on normalisation of relations and the implementation of the 🇪🇺 statement of 3 June. pic.twitter.com/D1hiwteDYr

— Miroslav Lajčák (@MiroslavLajcak) August 28, 2023