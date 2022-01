Lajçak konfirmon se në Bruksel janë diskutuar opsione për çështjen e targave, ka një porosi për Kosovën dhe Serbinë

Emisari Special i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajkçak, përmes një shkrimi në llogarinë e tij në twitter, ka njoftuar se delegacionet kanë diskutuar për çështjen e targave. Pos saj, Lajçak gjithashtu pati edhe një porosi për Kosovën dhe Serbinë.

Lajçak ka njoftuar se delegacionet e Kosovës dhe Serbisë, po diskutojnë në Bruksel rreth çështjes së targave. Sipas tij, diskutimet sollën qartësi që potencialisht mund të sjellin rezultate.

Më tej, emisari i BE-së ua çoi një mesazh Kosovës dhe Serbisë që të punojnë në mënyrë që të arrihet rezultati final.

“Delegacionet e Kosovës dhe Serbisë kanë ardhur sot në Bruksel për takimin e katërt të grupeve punuese rreth çështjes së targave. Diskutimet sollën më shumë qartësi në lidhje me opsionet dhe rezultatet e mundshme. I inkurajoj palët të vazhdojnë të punojnë për opsionet në funksion të afrimit të afatit”, ka shkruar Lajçak në twitter.

Expert delegations of Kosovo & Serbia came to Brussels today for the 4th meeting of the WG on Licence Plates. Discussions brought more clarity about potential options & possible outcomes. I encourage them to continue working on options in view of the approaching deadline.

— Miroslav Lajčák (@MiroslavLajcak) January 28, 2022