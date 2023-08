Lajçak dhe Escobar diskutojnë për dialogun Kosovë-Serbi

Njoftimi u bë në një periudhë kur Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara presin që Kosova dhe Serbia të shtensionojnë situatën në veri të Kosovës në mënyrë që të hapet rruga për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme në katër komunat më shumicë serbe.

Qeveria e Kosovës është dakorduar për të mbajtur zgjedhje të reja në veri të vendit dhe është vënë në punë për hartimin e një dokumenti, nëpërmjet të cilit pritet të përcaktohet rregullat se si të organizohet një peticion që do t’u mundësonte qytetarëve të komunave shkarkimin e kryetarëve shqiptarë që nuk pranohen prej tyre. Për të pasur sukses peticioni, sipas zyrtarëve të qeverisë ai duhet të shprehë vullnetin e 20 për qind të votuesve të një komune.

Kryeministri Albin Kurti tha sot se Kosova është duke zbatuar me përpikëri dakordimin e arritur në Bratisllavë në muajin korrik për shtensionimin e situatës në veri të vendit.

“Kanë kaluar dy muaj prej kur është regjistruar incidenti i fundit serioz, e edhe më gjatë prej kur ka pasur protesta të dhunshme. Tani duhet parandaluar ri-eskalimi. Kur s’ka protesta të dhunshme të planifikuara, të organizuara nga Beogradi zyrtar, nuk ka eskalim në veriun e Kosovës”, tha ai.

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiç tha se do të takohet me përfaqësuesit e serbëve të Kosovës për shkak të siç tha trysnisë së madhe me të cilën po përballen dhe vazhdimit të provokimeve nga kryeministri Albin Kurti. Ai paralajmëroi se së shpejti Serbia do të kërkojë një seancë të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, për shkak të ngjarjeve të fundit në Kosovë.

Ambasadori amerikan në Beograd, Christopher Hill tha në një intervistë për Zërin e Amerikës se pret përpjekje të reja në shtator për zgjidhjen e krizës në veri të Kosovës.

“Unë besoj se kjo çështje është urgjente dhe se duhet të ketë një përparim në këtë çështje. Mendoj se të paktën ne e dimë se cilët janë përbërësit për një lloj të ardhmeje të qetë. Është shumë e qartë se ne kemi nevojë për një Asociacion të komunave serbe. Është e qartë se Kosova ka nevojë për qasje më të mirë në strukturat ndërkombëtare. Kështu që mendoj se ne në thelb e dimë se çfarë do të përpiqemi të bëjmë. Problemi është t’i bashkosh të gjitha. Është si një mozaik i madh. E hedh në tavolinë, pastaj duhet ta bashkosh. Nuk është e lehtë”, tha ai. /VOA