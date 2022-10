Lagjet e kthyera në treg droge! Imazhet tronditëse në Brazil, mijëra njerëz konsumojnë kokainë para policëve

Brazili, dikur një vend me pak ndikim në trafikun e drogës tani renditet ndër burimet kryesore të kokainës në botë dhe pikë kyçe e tregtimit të lëndëve narkotike në Europë. Në San Paulo, qyteti më i madh i Amerikës së Jugut, tregtia e paligjshme e drogës ka kthyer lagjet të tëra në shkretëtirë. Korrespondenti i Zërit të Amerikës, Edgar Maciel vizitoi një nga këto lagje në San Paulo.

Imazhet janë tronditëse. Mijëra njerëz konsumojnë dhe shesin ilegalisht drogë në rrugët e qytetit kryesor të Brazilit. Kokaina është malli kryesor në tregun e hapur të drogës, të njohur për vendasit si “Crackland”. Ai ndodhet vetëm pak metra larg policisë, e cila sheh, por nuk ndërhyn.

Operacioni i fundit policor ishte në fillim të këtij viti. 92 trafikantë u arrestuan. Megjithatë, sipas dëshmitarëve, ata ishin furnizues të vegjël. Sipas tyre, furnizuesit kryesor të tregut janë anëtarë të grupit PCC, që përfaqëson organizatën më të madhe kriminale të Brazilit.

“Kjo organizatë kontrollon trafikun në tregun e San Paulos. Rritja e përdoruesve të drogës është e lidhur me ta. Furnizuesi vendos vendin se ku i shet drogat dhe përdoruesit e ndjekin”, thotë Guaracy Mingardi, analisti i kriminalistikës.

Sipas policisë, trafikantët qarkullojnë më shumë se 40 milionë dollarë në vit përmes tregut të San Paulos, vetëm një pjesë e të ardhurave të përgjithshme vjetore të grupit nga trafiku ndërkombëtar, që vlerësohet se arrin shifrën e 600 milionë dollarëve.

“Trafiku nuk ndodh vetëm këtu në San Paulo. Është një zinxhir që mbjell, prodhon, paketon dhe transporton”, thotë Nathalia Oliveria, sociologe.

I përhapur në qendër të qytetit të San Paulos, tregu “Crakcland” po dëmton biznese të ligjshme. Këto pamje të filmuara nga kamerat e sigurisë në fillim të korrikut tregojnë dhjetra përdorues të dyshuar droge që përpiqen të hyjnë dhe grabisin një restorant.

Restoranti, vetëm pak metra larg vendit ku mblidhen përdoruesit e drogës thuajse u mbyll, thotë pronarja e tij Helena.

“Klientët u larguan dhe nuk mund të paguanim dot faturat. Asnjë nuk donte të vinte këtu. Kisha frikë se do humbisja biznesin tim, por në rastin e parë që do të më ofrohet mundësia do ta shes”, thotë Helena Vasconcelos Silva, pronare e restorantit.

Të gjithë e dinë për aktivitetin e paligjshëm që kryhet në këto zona dhe shumë ngrenë pikëpyetjen se përse vazhdon ende.

“Policia duhet të përqëndrohet tek parandalimi, që droga të mos mbërrijë në këtë treg dhe jo të zhvilloje operacione të mëdha dhe të arrestojë 10 tregtarë të vegjël.

Duhet të ndryshojmë praktikën e betejës ndaj drogës, që kemi kopjuar nga Shtetet e Bashkuara. Nuk funksionoi këtu dhe nuk funksionoi atje. Ne thjesht mbushim burgjet, por nuk jemi asnjeherë në gjendje të rregullojmë problemin” thotë analisti i kriminalistikës Guaracy Mingardi.

Në një veprim të guximshëm, autoritetet e San Paulos kanë filluar të zbatojnë një praktikë të shtrimit të detyruar në spital të të droguarve. 20 persona që kanë krijuar varësi nga droga janë futur në këtë program të detyruar trajtimi, një hap i vogël, që autoritetet shpresojnë se do të ulë kërkesat për drogë./VOA/