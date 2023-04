La pas dy fëmijë, ndahet nga jeta këngëtari i njohur shqiptar

Është ndarë nga jeta në moshën 50-vjeçare këngëtari i njohur shqiptar, Evans Rama. Burime bëjnë me dije se këngëtari humbi jetën pas një beteje me një sëmundje të rëndë.

Artisti 50-vjeçar do të përcillet sot për ë banesën e fundit. Evans Rama u bë i njohur për publikun shqiptar nga pjesëmarrja e tij në vitin 2005 bë “Top Fest 2” me këngën “Cast Dobesie (Është Vone)”.

Vans Rama është autor i disa këngëve dhe pjesmarrës i disa festivaleve deri dhe finalist i festivalit e 49 me këngën “Sonte”, të 54 me këngën “Flakë” dhe 56 me këngën “Gjurmët” dhe atë të muzikës moderne me këngët “Gabime fatale”, “Çast dobësie”, “Një gram lumturie” etj.

Ndarja nga jeta e Evans Ramës, është një humbje e madhe për artin e muzikës, kur kantautori ishte në rrugën e gjatë të krijimtarisë muzikore dhe për familjarët, bashkëshorten dhe për dy fëmijët e tij të mitur. Miqtë dhe ndjekësit e tij shprehin ngushllimet me dhimbje.

Festivalet ku ka marrë pjesë

Në Shtator 2006, pjesëmarrës në Mikrofoni i Artë 2006 me këngën “Dashuria Nuk Është Ëndërr”.

Në Nëntor 2006,në Kënga Magjike 2006 me këngën “U Ktheva”.

Në Dhjetor 2006,në Festivali i 45-të në RTSH me këngën “Nata E Fundit”.

Në Shtator 2007, në Mikrofoni i Artë 2007 me këngën “Dua Te Ndryshoj”.

Në Dhjetor 2007, në Festivali i 46-të në RTSH me këngën “Drita E Hënës”.

Në Dhjetor 2010, Festivali i 49-të në RTSH me këngën “Sonte”.

Në Qershor 2011, në Top Fest 8 me këngën “Ndoshta Kemi Për Te Thënë”.

Në Dhjetor 2011, në Festivali i 50-të në RTSH me këngën “Ti Nuk Mundesh”.

Në Dhjetor 2015, në Festivali i 54-të në RTSH me këngën “Flakë”.

Në Dhjetor 2017, në Festivali i 56-të në RTSH me këngën “Gjurmët”.

/albeu.com/