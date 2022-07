La gruan dhe fëmijët për refugjaten ukrainase, britaniku lë punën dhe kujdeset për të dashurën e cila është verbuar

Një britanik i cili la gruan dhe nënën e dy fëmijëve të tij pasi u dashurua me një refugjate ukrainase, ka zbuluar se e dashura e tij e re është verbuar dhe ai është bërë kujdestari i saj.

Sipas The Sun, Sofia, e cila u largua nga Lvi ndërsa lufta me Rusinë po shpërtheu, pësoi një infeksion të syve në Gjermani ndërsa udhëtonte për në MB. Ajo tani është pjesërisht e verbër dhe përballet me një shërim të gjatë pas një operacioni për të rivendosur shikimin e saj.

“Kam hequr dorë nga puna për t’u bërë kujdestari i saj me kohë të plotë. Për shkak se ajo nuk ka marrë ende një numër sigurimi kombëtar dhe nuk mund të punojë, më është dashur të financoj gjithçka vetë. Unë nuk marr asgjë për të qenë kujdestarja e saj, sepse ajo nuk pretendon përfitime. Është gjëja e duhur për të bërë, nuk mund të jem burrë pa u kujdesur për gruan time. Por nuk ka të bëjë me paratë, ne duam vetëm të ngrihemi në këmbët tona dhe të fillojmë kapitullin tonë të ri në jetë sa më shpejt të jetë e mundur”.-tha Tony.

Sofia u transferua me Tonin, Lornën dhe dy vajzat e tyre të vogla, të cilat janë të moshës tre dhe gjashtë vjeç, pasi familja ofroi të sponsorizonte qëndrimin e saj në Mbretërinë e Bashkuar. Dhjetë ditë më vonë, Lorna, 28 vjeçe, akuzoi punëtoren bjonde të IT-së se i kishte vënë sytë burrit të saj. Sofia i paketoi valixhet, por Lorna mbeti zemërthyer pasi burri i saj e ndoqi nga pas. Tony Garnett, 29 vjeç, la gruan e tij Lorna vetëm disa ditë pasi 22-vjeçarja Sofiia Karkadym u zhvendos në shtëpinë e tyre në Bradford, West Yorkshire./albeu.com