La fëmijët e u arratis me të dashurin, rrëfehet 25-vjeçarja nga Durrësi dhe tregon dhimbjen

25-vjeçarja nga Durrësi, e cila prej një jave rezultonte e zhdukur, e që u strehua në shtëpinë e të dashurit në Elbasan, ka rrëfyer sot për News 24 të vërtetën e saj.

Ajo ka treguar historinë e jetës së saj, ku bashkëshorti i parë i ndërroi jetë dhe i dyti e dhunonte sistematikisht. Kjo u bë shkak sipas saj, që të kërkonte ndarjen prej tij. Mirëpo, prej tetë muajsh, ajo është njohur në rrjete sociale me një djalë, me të cilin ka zhvilluar biseda intensive.

Në këto komunikime, e reja nuk i ka treguar atij se ishte nënë e dy fëmijëve, e pikërisht kjo ishte dhe arsyeja e ndarjes së tyre. E reja thotë se familja e të dashurit e ka respektuar dhe dashur, ndërsa shtoi se i vjen keq që e gjitha përfundoi në këtë formë.

“Djalin e madh e kam nga një martesë tjetër, babai i tij nuk jeton. Shkova te familja ime, por te babai nuk qëndrohet. Kam qenë 20 vjeçe dhe i thash babait që unë do filloj jetën time dhe m’u propozua që të krijoja një familje. Më thanë që është djalë i mirë dhe do të mbajë mirë. Më pas vajti djali 6 vjeç filloi dhuna, ma rrihnin, ma linin pa bukë. Unë hapja derën edhe me forcë për të marrë bukën. Po të hante fëmija edhe unë e ngopur isha.

Unë i tregova edhe vëllait problematikën. Ai ishte larg e s’kishte çfarë të bënte. Në një moment vendosa që të mos kthehem më te ai, e braktisa. Prindërit më thoshin të rrija një javë te ato e të merrja veten. Po ku të shkoja mbrapa, do kthehesha e do më dhunonte prapë, si mua e djalin. Ai punonte, por kishte edhe lidhje tjetër paralele. E kam zbuluar këtë gjë më mbrapa. Unë i kërkova të ndahemi, por paraprakisht kërkova një ndërmjetësim. Tani jam drejt gjyqit për të kryer ndarjen. Kam afro 1 vit që jam ndarë prej tij. Personin që u largova nga shtëpia e njoha në Facebook. Unë tani jetoj vetëm. Kam marrë shtëpinë me qira. Kam afro 1 vit që jetoj vetëm. Tani për momentin jam pa punë për shkak të ngjarjes së fundit. Vendi i punës më është zënë.

Nuk para flisja me prindërit, më thanë s’të duam më si vajzë. Unë mund ta njoh një djalë, por fëmijët nuk braktisën. Më thanë që në një shtëpi jeto vetë, unë fillova punë dhe përballoja jetën. Kam 8 muaj që jam njohur me të dashurin dhe gjithmonë flisnim nëpërmjet Facebookut. Unë i thashë prindërve që do të largohem. Kam qenë edhe në spital, e në ato momente doja vetëm fëmijët.

Unë jetoja në një kuzhinë. Dola nga ora 10 nga puna dhe kam bërë takim me djalin që kam njohur. Unë s’i kam thënë prindërve sepse s’doja një lidhje. I dashuri im m’u duk shumë njeri i mirë, kam takuar dhe familjarët e tij. Kur mori vesh që kisha dy fëmijë, ai shkëputi çdo gjë. Unë i kam kërkuar mamit që të kujdeset për fëmijët, vetëm kaq, nuk e sqarova më. Në familjen e të dashurit gjeta ngrohtësi. Megjithëse tani asgjë nuk është më, mes meje dhe atij”, tha e reja./BW/