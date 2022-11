Ky qytet i bukur i Italisë ofron 30.000 euro që të shpërngulesh atje

Qytetet në të gjithë Italinë kanë garuar për të nisur skema të zgjuara që synojnë të joshin banorët e rinj për të ringjallur pasurinë e tyre vitet e fundit. Nga shtëpitë e rrënuara që shiten për pak më shumë se një dollar, te shtëpitë e gatshme për banim me çmime të ulëta, ka pasur një furi konkurrence.

Qyteti piktoresk i Presicce në rajonin me diell të Pulias është i fundit që hyn në lojë me një ofertë joshëse. Zyrtarët thonë se do t’u paguajnë njerëzve deri në 30,000 euro (afërsisht 30,000 dollarë) për të blerë një banesë të zbrazët dhe për të marrë një vendbanim. Edhe më mirë, shtëpitë në shitje si pjesë e marrëveshjes janë me çmim prej rreth 25,000 euro. Ashtu si pronat e tjera të lira në shitje në të gjithë Italinë, ato janë braktisur prej kohësh nga pronarët e tyre origjinal.

Dhe si një bonus shtesë, vendndodhja është e pabesueshme, e rrethuar nga natyra e zonës Salento në thembër të çizmes së Italisë dhe afër plazheve pluhur dhe ujërave të pastër bruz të Santa Maria di Leuca.

Autoritetet në Presicce shpresojnë se oferta e një stimulimi me para do t’i japë jetë të re qytetit të tyre të shpopulluar, ku të sapolindurit janë më të pakët çdo vit.

“Ka shumë shtëpi të zbrazëta në qendrën historike të ndërtuara para vitit 1991, të cilat ne do të dëshironim t’i shihnim sërish të gjallë me banorë të rinj. Është për të ardhur keq të dëshmosh sesi lagjet tona të vjetra plot histori, arkitekturë dhe art të mrekullueshëm po zbrazen ngadalë,” i tha CNN këshilltari lokal Alfredo Palese.

Bashkia ka nisur tashmë skema të tjera për të joshur më shumë banorë, duke përfshirë përfitimet tatimore për të ngritur aktivitete të reja biznesi dhe bonuse për fëmijë për familjet me fëmijë. Për t’u kualifikuar për stimujt 30,000 euro, blerësit duhet të marrin rezidencën në Presicce dhe të blejnë një nga një përzgjedhje të pronave të ndërtuara përpara vitit 1991, të cilat janë hartuar nga autoritetet. Sipas Palese, çmimet e banesave nisin nga 500 euro për metër katror. Rreth 25,000 euro duhet të mjaftojnë për të siguruar një banesë prej 50 metrash katrorë që ka nevojë për disa riparime.