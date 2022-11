Ky ndryshim te dhëmbët është një ndër simptomat e diabetit, drejtohuni menjëherë tek mjeku

Sipas hulumtimeve të fundit, rreth gjysma e pacientëve me diabet do të përjetojnë osteoporozë dhe shpesh do të ndodhë me ndryshime të dukshme në dhëmbë.

Ndërprerja e metabolizmit të kockave është e zakonshme tek njerëzit me diabet, kështu që do të prekë rreth 50 për qind të pacientëve dhe një studim i vitit të kaluar tregoi se një numër i madh i pacientëve me diabet kanë përjetuar humbje të dhëmbëve.

Ekspertët që kanë kryer hulumtime të publikuara në revistën Frontiers in Endocrinology paralajmërojnë se ndërsa kocka rreth dhëmbëve gërryhet, dhëmbët mund të lirohen apo edhe të bien, të gjitha si pasojë e diabetit. Simptomat që mund të shfaqen ende janë ndjeshmëria e dhëmbëve dhe kockave dhe ka një shans më të madh për një frakturë dhe ekspertët besojnë se kjo është arsyeja kryesore e humbjes së dhëmbëve tek të rriturit.

Njerëzit që kanë diabet duhet të kenë kujdes edhe për ndryshime të tjera në zgavrën me gojë që lidhen me këtë gjendje, veçanërisht periodontiti ose mishrat e sëmurë, të cilat do të kontribuojnë në humbjen e dhëmbëve.

Studimet epidemiologjike kanë konfirmuar se diabeti është shpesh shkaku i periodontitit dhe konsiderohet ndërlikimi i gjashtë më i zakonshëm i diabetit, autorët e studimit theksojnë dhe shtojnë se në krahasim me njerëzit me nivel normal të sheqerit në gjak, njerëzit me diabet mund të zhvillojnë një formë më të rëndë të periodontitit dhe gjendja zhvillohet shpejt.

Nëse mendoni se ndryshimet që po vini re kanë të bëjnë me diabetin, këshilla është që menjëherë të shkoni te mjeku. Nëse e zbuloni diabetin herët dhe e trajtoni siç duhet, mund të parandaloni ose vononi fillimin e komplikimeve kronike.