Ky është sekreti që e mban një çift bashkë përgjithmonë

Mund të jetë një term në një marrëveshje paramartesore, megjithëse do t’i mungonte një pjesë e spontanitetit të saj. Ndoshta është përfshirë në betimet e dashurisë së përjetshme ose ka qenë këshilla e gjyshes “ai që të bën të qeshësh, zgjidhe atë”.

Sekreti në një marrëdhënie, sipas një studimi afatgjatë nga Universiteti i Kalifornisë, që përfshinte më shumë se 150 çifte në lidhje shumëvjeçare që nga viti 1989, është e qeshura. Njerëzit që qeshën më shumë në marrëdhënien e tyre raportuan se ishin më të kënaqur.

Në një nga eksperimentet e studimit, të udhëhequr nga profesori i psikologjisë Robert Levenson, çifteve të pjesëmarrësve iu kërkua të diskutonin një problem ose mosmarrëveshje në marrëdhënien e tyre gjatë regjistrimit në video dhe poligrafi regjistroi përgjigje të ndryshme fiziologjike dhe psikologjike.

Në të vërtetë, e qeshura rezultoi qetësuese kundër bisedave stresuese dhe intensive, duke çuar në ndjenja më pozitive dhe të këndshme te partnerët.

Profesorja e Neuroshkencës Kognitive, Sophie Scott, nga University College London, komentoi: Vini re se kur stresi është i pranishëm, çiftet që merren me të me të qeshurin jo vetëm që lehtësojnë efektin negativ, por edhe përfundojnë të jenë më të lumtur në marrëdhënien e tyre. Sipas profesorit që nuk ishte i përfshirë në hulumtim, e qeshura nuk është një “magji”, por më tepër një shenjë e një marrëdhënieje ku anëtarët e përfshirë, partnerët, zgjedhin ta përdorin atë si një mjet negocimi që ndihmon për t’u marrë vesh.

E qeshura rezulton të jetë një aspekt i fortë në marrëdhënie pavarësisht moshës. Mungesa e kësaj përgjigjeje spontane të trupit është lidhur me uljen e aktivitetit seksual në çiftet e moshuara. Për më tepër, ndërsa mençuria konvencionale thotë se gratë magjepsen nga humori i partnerit të tyre, një analizë e mëparshme e dhjetë studimeve të më shumë se 2,100 njerëzve në marrëdhënie afatgjata nga Universiteti i Kansas zbuloi se burrat me partnere që bënin më shumë shaka raportuan dukshëm më të kënaqur në krahasim me partneret e meshkujve që bëjnë shaka.