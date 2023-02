Ky është polici malazez që dhunoi në sy të familjes ish-këshilltarin e Presidentit të Shqipërisë (FOTO)

Dhuna e një polici në pikën kufitare të Malit të Zi, ndaj ish-zyrtarit të lartë shqiptar Petraq Milo, ka sjellë reagime të shumta në rrjet.

Personi që shihni në foton e mësipërme ëhstë dragan Shqekiq, njeriu i cili shkeli çdo ligj dhe të drejtat ndërkombëtare, duke dhunuar barabarisht në sy të familjes Petraq Milon, këshillatarin e ish-presidentit Ilir Meta, kur ishte ende në detyrë.

A month ago, Montenegrin police officer attacked Petraq Milo, an Albanian university professor and an advisor to the Albanian president. The video was posted today on facebook and caused public outrage in both counties. pic.twitter.com/l3wbpImFti

— Ljubomir Filipović (@ljubofil) February 21, 2023