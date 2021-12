Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ka nisur mbledhjen e Kryesisë së Partisë Demokratike.

Mbledhja vjen në një moment që ky i fundit është shkarkuar nga Kuvendi i Berishës.

Nuk dihet ende se çfarë vendimesh do të merren në mbledhje dhe cili do të jetë hapi i radhës që do të ndjeki Basha./albeu.com/