Kushtet ekstreme të motit prekin shëndetin tonë, çfarë thotë studimi i fundit

Kushtet ekstreme të motit, ose shumë të ftohta ose shumë të nxehta, rrisin rrezikun e përkeqësimit të sëmundjeve kardiovaskulare, veçanërisht te njerëzit me kushte para-ekzistuese dhe ata që jetojnë në zona të privuara, tregon një studim i ri nga shkencëtarët norvegjezë.

Studiuesit, të udhëhequr nga profesori Stefan Ageval i Universitetit të Oslos, i cili bëri njoftimin në konferencën ndërkombëtare të Shoqatës Evropiane të Kardiologjisë në Barcelonë (Kongresi ESC 2022), analizuan të dhënat nga pesë studime të kryera në vende të ndryshme (Itali, Gjermani , Britania, Norvegjia, Suedia) dhe përfshinte gjithsej 2.28 milionë të rritur me një moshë mesatare prej 50 deri në 72 vjeç (në varësi të çdo sondazhi). Studimi u fokusua në lidhjen midis temperaturës, sëmundjeve kardiovaskulare dhe rrezikut të vdekjes.

U zbulua se moti shumë i ftohtë shoqërohet me një rrezik të shtuar të vdekjes nga sëmundjet ishemike dhe kardiovaskulare në përgjithësi. Ulja e temperaturës me 10 gradë Celsius (nga 5 në -5) rrit me 19% rrezikun e vdekjes nga sëmundjet kardiovaskulare dhe 22% në veçanti nga sëmundjet ishemike te njerëzit me probleme para-ekzistuese. Një rënie e temperaturës prej 11 gradë (nga 2 në -9) rrit rrezikun e një diagnoze të re të sëmundjes ishemike me 4%.

Ageval deklaroi se “marrëdhëniet midis temperaturave të ftohta dhe vdekjeve janë më të forta te meshkujt dhe te njerëzit që jetojnë në lagje të ulëta socio-ekonomike. “Lidhjet midis të ftohtit dhe sëmundjes së re ishemike janë më të forta tek gratë dhe njerëzit mbi 65 vjeç.”

Nga ana tjetër, një rritje e temperaturës nga 15 në 24 gradë u zbulua se lidhet me një rritje prej 25% të rrezikut të vdekjes nga sëmundjet kardiovaskulare dhe një rritje prej 30% nga goditjet në tru tek njerëzit me probleme para-ekzistuese të zemrës./albeu.com