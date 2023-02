Kushte ekstreme varfërie! Realiteti i trishtë i nxënësve të shkollës “Ndoc Mazi” në Shkodër, nismë për t’i ndihmuar me ushqime dhe veshje

Një pjesë e madhe e nxënësve të shkollës “Ndoc Mazi” në Shkodër përballen me kushte ekstremisht të vështira ekonomike dhe sociale.

Nisur nga kjo situatë, ka filluar një nismë për t’i ndihmuar sado pak, me të ardhura,veshje apo ushqime.

Aktivistja Marjana Koçeku e ndërmori nismën në rrjetet sociale, pasi u vu në dijeni nga mësuesja e kësaj shkolle, Eliona Shkreli.

Koçeku ka treguar kushtet e rënda me të cilat fëmijët përballen dhe ka kërkuar ndihmë nga kushdo që ka mundësi të ofrojë diçka.

Drejtorja e Zyrës Vendore të Arsimit në Shkodër Brisela Kadia ka thënë se mbështet këtë nismë dhe po shqyrtohen mundësitë se si mund t’i vijnë në ndihmë nxënësve të “Ndoc Mazit”.

Nga 143 nxënës të shkollës “Ndoc Mazi”, 13 prej tyre janë me prindër të divorcuar dhe probleme ekonomike, 30 me ndihmë ekonomike, 8 të tjerë rrezikojnë të braktisin shkollën, shtatë janë me probleme shëndetësore dhe 10 të tjerë me aftësi ndryshe.

Disa qytetarë kanë dërguar ndihmat e tyre, teksa më shumë priten për të siguruar disa nga nevojat e këtyre fëmijëve, në veshmbathje apo udhqime.

Ndërkohë, pritet edhe mbështetje për të mbuluar transportin e nxënësve në nevojë për këtë vit shkollor. /albeu.com