“Kush të bëri mbret ty more”, debat mes Rozës dhe Romeos: Di vetëm të ofendosh, nuk ke argument

Romeo dhe Roza janë dy banorë që janë kthyer në protagonistë, gjatë javëve të para të “Big Brother Vip”.

Gjatë ditëve të fundit ata janë përfshirë në debate të forta, në lidhje me dinamikat e ndodhura në shtëpi. Kjo ka ndodhur edhe në spektaklin e sotëm, teksa pjesë këtë herë është bërë dhe Heidi.

Roza: Në këtë rast sebepi i debatit ishte Heidi. Nuk e kanë nxjerrë tek video pjesën si nisi situata. I thashë Hedit, ‘Ikë andej puci puci’.

Romeo: Pse më përfshin dhe mua?

Roza: Unë e kisha me gocën, ajo mund të bëjë puci-puci me kë të dojë.

Heidi: Situata kishte të bënte me banjot, pastrimi i tyre, mua dha si detyrë dhe unë doja ta bëja. Roza sigurisht do futë spicat, dhe unë që nuk i kushtoj rëndësi.

Roza: Është më mirë të dashurosh se sa të rrish me duar në xhepa. Romeo fut hundët në debatin tonë kur nuk ka lidhje.

Heidi: Romeo u vet përfshi sepse nisi duke folur për debatin. Situata degjeneroi, sepse këta kanë tashmë një problem mes tyre.

Romeo: Këtu ka emocione, përfshihesh me njerëzit. Në momenti nqë mua më preken njerëzit që dua, nuk mund të rri pa bërë gjë.

Roza: Heidi ka debatuar edhe me njerëz të tjerë, pse nuk ke reaguar.

Ori Nebijaj : Ti e përfshive Romeon me atë buzëqeshjen tënde. Ju kur jeni vetëm keni standarde të tjera, kur bëheni çift ken itë tjera. Reagoni me këto kodet që ne nuk po i marrim vesh. Dalim tek Heidi, ti thua që ajo ka karakteri ne saj kur debaton. Njësoj thotë dhe Meritoni për Ilnisën. Tani këto vajzat janë të afërta në karakterin tuaj. Çfarë problemi ka që ato debatojnë, luajnë dhe grinden me njëra-tjetrën. Ju të dy, deshët nuk deshët, afrimitetin tuaj e përfshitë në debati nqë kishit me Rozën, dhe ajo nga konflikti që ka me ty, nuk u shqit. Aty ishin 5 gra, që po debatonin për pastrimi ne tualetit. Dhe Roza i tha Heidit ‘puci-puci’. Dhe Heidi nuk të tha ty ‘lëre se nuk ia vlen’, po ta tha si ndodhi. Kjo është përfshirja.

Roza: Kush të bëri mbret ty këtu more? Çfarë të duket vetja ty? Ti nuk di të flasësh, nuk ke argument, di vetëm të ofendosh, e vërtetove edhe me Gracianon.