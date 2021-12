“Kush shkon në Foltore është i gënjyer nga Berisha”, Grida Duma: Ai flet në emër të humbjes, jo të demokracisë

Nënkryetarja e Partisë Demokratike, Grida Duma ishte e ftuar mbrëmjen e sotme në emisionin “Kjo Javë” ku foli për situatën politike brenda partisë.

Duma tha se vendimi i kryetarit Lulzim Basha për nuk është çështje e demokracisë së partisë.

Për demokratët që shkojnë në Foltore, Duma tha se janë të gënjyer nga Berisha ndërsa shtoi se ky i fundit flet në emër të humbjes jo demokracisë.

“Jemi në situatën që ndasitë duken se nuk gjejnë gjuhën e kompromisit. Unë u jam drejtuar demokratëve të mos përçahen në jetën e tyre. Çfarëdo lloj vijimi të jetë jeta politike do vijojë personalisht. Pas një kohe do i kujtohet se kush njerëz i kanë folur sinqerisht. Demokratët duhet të tregohen të mençur për veten e tyre. Kryetari i partisë ka marrë një vendim për ta forcuar PD-në dhe për ta sjellë në pushtet. Është e paarsyeshme sot të ndjekësh nevojat personale të dikujt. Basha është institucioni i partisë, ka mbajtur ekuilibra përtej eficencës. Më thërret qartësia që në politikë jemi gjatë. Familja demokratike janë demokratët që unë them që i dalloj në sy nga socialistët, familja e atyre njerëzve që kanë kaluar ato çfarë kanë kaluar dhe të shikojnë përpara mos të merren me hakmarrje. Demokratët e kanë falur shumë herë lidershipin e partisë. Tani lidershipi politik nuk mund t’i drejtohet demokratëve përçahuni. Ai që e bën këtë duhet t’i rëndojë shumë. Ata që shkojnë në Foltore janë të gënjyer nga Sali Berisha. Nëse si do të kishte për të thënë diçka për demokracinë e brendshme, Sali Berisha duhej ta bënte pas zgjedhjeve, kur zgjedhjet për kryetar partie nisën. Mos të shkonte të votonte me dy gishta tek kutia e votimit. Vendimi i Bashës për Berishën nuk është çështje e demokracisë së partisë. Nëse Berisha do të ishte në vendin e Berishës, pavarësisht se kush do të ishte ai person do ta kishte përjashtuar brenda momentit. Sot Berisha flet në emër të humbjes jo të demokracisë. Berisha nuk e zbuloi personalitetin e Lulzim Bashës. Nëse është dikush që duhet t’i kërkojë llogari është rekomandimi i Sali Berishës për Lulzim Bashën. Unë nuk kam dëgjuar t’i thotë Lulzim Bashës jep dorëheqjen. PD dhe asnjë parti në Ballkan nuk i mundet në këtë realitet politik të fitojë asnjë palë zgjedhje nëse është me SHBA-të kundër, tha ajo./albeu.com