Kush është Ndreka, mbreti i trafikantëve shqiptarë të drogës që donte të merrte Romën: E quajnë “Shef”

“Shefi”! Kështu e quajnë njerëzit e tij. Është emri më i ri me peshë i botës së krimit shqiptar në kryeqytetin italian. Ai ishte rritur nën krahët e “bosëve” më të njohur shqiptarë në Romë, si Arben Zogu , Dorian Petoku dhe Petrit Bardhi .

“Shefi” quhet Artur Ndreka , i lindur në vitin 1987. “Mbretërimi” i tij përfundoi të hënën e kaluar. Një hetim nga prokuroria dhe policia financiare, për trafik droge, e ka sanksionuar përfundimisht shqiptarin. Ndreka tashmë ndodhet në burg së bashku me vëllain dhe krahun e tij të djathtë, Markun.

Fuqia e tij shtrihej në Romën jugore: Acilia dhe Vitinia ishin sheshet e trafikut të drogës ku, në krye të një bande prej 8 personash, ai shiste lumenjë droge. Me tre bosët historikë të krimit shqiptar në pozicion jashtë loje, të gjithë të arrestuar, Ndreka po ngjitej me shpejtësi në majën e piramidës.

“Shefi”. Ai ishte i tillë për të tijën.

Një pamje e qartë del nga përgjimet e prokurorisë në Piazzale Clodio. Kontrolli mbi territorin, shitja e drogës, hierarkia e ngurtë brenda grupit dhe kontaktet me bosët shqiptarë që i dhanë forcë dhe prestigj brenda botës së krimit.

Por çfarë shkruan gjyqtarja hetuese Valeria Tomassini në një urdhëresë të detajuar: “aktiviteti hetimor kthen pamjen e qartë të një qendre aktive të trafikut të drogës që vepron në periferi romake të Vitinia dhe Acilia, veçanërisht në ndërtesën në via Castel D’Aioni dhe në lojërat në via Codigoro, të përdorura si vendtakim, i aftë për të lëvizur sasi kokaine dhe hashash, dhe në kontakt me personazhe të njohur për thellësinë e tyre të lartë kriminale”.

Vetë ministri i brendshëm, Matteo Piantedosi , komplimentoi aksionin më 21 nëntor me një postim në Twitter: “Operacioni Gdf, sheshi i trafikut të drogës në Romë u mposht. Lufta kundër drogës është thelbësore për të luftuar përhapjen e krimit dhe paligjshmërisë”.

Nga ana tjetër, gjyqtari hetues Tomassini e cilëson “kalibrin” kriminal: “Ndreka në veçanti mund të mburret me lidhjet me Arben Zogun, Dorian Petokun dhe Petrit Bardhin , subjekte të një qarku kriminal të profilit të lartë, tashmë të shkatërruar nga arrestimet e shumta”. Tashmë është arrestuar edhe Artur Ndreka si bosët e tjerë shqiptarë./abcnews.al