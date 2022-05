Kush është Alina Kabaeva, e dashura e Putinit që është vënë në shënjestër të sanksioneve

Nga BBC

Ndërsa Rusia është “bombarduar” me sanksione, BE-ja tashmë synon Alina Kabaeva, një politikane, shefe mediash, ish-gjimnaste olimpike, dhe, nëse thashethemet janë të vërteta, të dashurën e Vladimir Putin dhe nënën e disa prej fëmijëve të tij.

Sanksionet e vendosura nga BE-ja dhe të tjerët janë krijuar për të ndëshkuar ata që janë më të afërt me Putinin, oligarkët, politikanët dhe zyrtarët e tjerë që thuhet se kanë përfituar nga afërsia e tyre me presidentin.

Muajin e kaluar, SHBA dhe Britania e Madhe vendosën sanksione ndaj vajzave të tij Maria Vorontsova, 36 vjeç dhe Katerina Tikhonova, 35. Ato janë fëmijët e tij me ish-bashkëshorten Lyudmila.

Deri më tani, Kabaeva është arratisur, pavarësisht statusit të saj të raportuar. Ajo mund të kishte ndjerë se diçka po vinte: një peticion në internet në mars kërkonte dëbimin e saj nga rezidenca e saj në Zvicër, raporton albeu.com.

Burime kanë konfirmuar për BBC se ajo është në listën e fundit të individëve që do të sanksionohen nga BE. Sipas AFP, ajo do të jetë në shënjestër për pjesën e saj në shpërndarjen e propagandës së Kremlinit dhe për “të lidhur ngushtë” me presidentin 69-vjeçar Putin. Draft dokumenti nuk e emëron atë si partneren e tij dhe BE-ja ende nuk e ka nënshkruar zyrtarisht propozimin.

Udhëheqësi rus ka qenë gjithmonë shumë privat. Kur është pyetur për jetën e tij private, ai është prirur ta kalonte pa përgjigje. Megjithatë, ai ka mohuar në mënyrë eksplicite një lidhje me Kabaeva.

Në vitin 2008, gazeta Korrespondent Moskovsky raportoi se ai po planifikonte të divorcohej nga gruaja e tij Lyudmila dhe të martohej me zonjën Kabaeva. Të dy e hodhën poshtë historinë. Menjëherë pas kësaj, autoritetet mbyllën gazetën. Putin dhe Lyudmila do të njoftonin ndarjen e tyre pesë vjet më vonë.

Në kohën kur presidenti rus mohonte se ai ishte i përfshirë me Kabaevan, ajo po kalonte nga një karrierë e suksesshme sportive në një karrierë në politikë.

Disiplina e saj e zgjedhur ishte gjimnastika ritmike, ku garuesit kryejnë rutina me ndihmën e pajisjeve si shirita dhe topa.

Kabaeva pretendon se ka qenë më e mira në botë, raporton albeu.com. Ajo kishte një lëvizje të quajtur pas saj dhe ishte një interpretuese kryesore në ekipin që dominonte sportin. Rusia fitoi çdo medalje të artë olimpike në dispozicion nga 2000-2016.

E lindur në vitin 1983, ajo filloi gjimnastikën ritmike që në moshën katër vjeçare. Trajnerja e saj, Irina Viner, tha: “Nuk mund t’u besoja syve, kur e pashë për herë të parë. Vajza ka kombinimin e rrallë të dy cilësive thelbësore në gjimnastikën ritmike, fleksibilitetin dhe shkathtësinë”.

Kabaeva do të bëhej e njohur si “gruaja më fleksibile e Rusisë”.

Ajo bëri debutimin e saj ndërkombëtar në vitin 1996 dhe ishte një fituese surprizë në Kampionatin Evropian 1998.

Deri në kohën e pensionimit të saj, ajo kishte fituar 18 medalje të Kampionatit Botëror dhe 25 medalje të Kampionatit Evropian në krye të çmimeve të saj olimpike. Ashtu si atletet e tjera ruse, ajo nuk i ka shpëtuar dopingut, duke humbur medaljet e saj në një event në vitin 2001, pasi rezultoi pozitive për një substancë të ndaluar.

Ajo u zhvendos në politikë, duke mbajtur një vend në dhomën e ulët të parlamentit të Rusisë nga 2007-2014 me partinë në pushtet Rusia e Bashkuar.

Në vitin 2014 ajo u bë kryetare e Grupit Kombëtar të Medias, i cili ka aksione të mëdha në pothuajse të gjitha mediat kryesore shtetërore ruse.

Media të tilla kanë nxjerrë një mesazh të pamëshirshëm pro-Kremlinit për luftën në Ukrainë, duke akuzuar ukrainasit për granatimet e qyteteve të tyre dhe duke i paraqitur trupat ruse si çlirimtare, raporton albeu.com.

Pozicioni i saj thuhet se e ka bërë atë një grua të pasur, me dokumente të zbuluara që sugjerojnë se ajo fiton rreth 12 milion dollarë në vit.

Nuk dihet kur ajo dhe Putin u takuan për herë të parë, por nuk është e pazakontë që një olimpistë të takojë presidentin e një vendi. Është një foto e çiftit që në vitin 2001, kur Putin i dha asaj Urdhrin e Miqësisë, një nder i lartë shtetëror.

Në Lojërat Olimpike të Sidneit të vitit 2000, një gabim jo karakteristik me rrathët i kushtoi shtrenjtë dhe ajo mundi të arrinte vetëm bronzin në garën e gjithanshme. Katër vjet më vonë, në Athinë, ajo shkoi më mirë, duke marrë medalje ari në shtëpi.

Ka zëra se ata kanë fëmijë së bashku. Një gazetë zvicerane raportoi se Kabaeva lindi djalë në vitin 2015 në një klinikë ekskluzive pranë liqenit të Luganos dhe një djalë tjetër në të njëjtin vend në vitin 2019. Por Sunday Times dhe Wall Street Journal thanë se ajo kishte binjakë në 2019 në Moskë, megjithëse nuk pajtoheshin sa fëmijë ka pasur.

Kremlini mohon raporte të tilla. Në vitin 2015, zëdhënësi i Putinit tha se “informacioni për lindjen e një foshnjeje të babait të Vladimir Putin nuk korrespondon me realitetin”.

E tillë është natyra e ruajtur e Putin, në publik, ai kurrë nuk i ka përmendur emrat e fëmijëve që ka me Lyudmila, përveçse të thotë se ka dy vajza të rritura, që spekulimet ka të ngjarë të vazhdojnë.

Kabaeva ka qenë brenda dhe jashtë vëmendjes që kur dolën raportet për marrëdhënien e saj me Putin.

Ishte një kopertinë e Vogue në vitin 2011, ku ajo kishte veshur një fustan të shtrenjtë ari nga shtëpia franceze e modës Balmain, raporton albeu.com. Ajo ishte gjithashtu një mbajtëse e pishtarit në Lojërat Olimpike Dimërore 2014 në Soçi.

Kohët e fundit, në prill, ajo u shfaq në një festival të gjimnastikës për të rinj në Moskë, duke hedhur poshtë aludimet se fshihte. Atje, ajo vlerësoi përpjekjet e Rusisë për luftë.

Që nga fillimi i luftës në Ukrainë, ka pasur thirrje që ajo të përballet me sanksione.

Wall Street Journal ka sugjeruar se SHBA-ja heziton të sanksionojë Kabaevan, nga frika se mund të konsiderohet “një goditje kaq personale” për Putin saqë mund të përshkallëzojë më tej tensionet.

Megjithatë, mund të mos jetë fare jashtë tryezës. Kur Shtëpia e Bardhë u pyet në prill se pse ajo nuk ishte në listën e tyre të fundit, sekretari i shtypit u përgjigj “askush nuk është i sigurt”./Përshtati për BBC, e.b-albeu.com