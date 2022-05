Kush e posedon Man City?

Përktheu në shqip Albeu.com

Meet City Football Group, në pronësi të miliarderit arab Sheikh Mansour ibn Zayed Al Nahyan, i cili zotëron nëntë klube futbolli, përfshirë Manchester Cityn.

Blerja e Klubit të Futbollit Chelsea nga Roman Abramovich në 2003 prezantoi futbollin anglez me një brez të ri miliarderësh, ndërsa blerja e Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan e Manchester City në 2008 prezantoi futbollin në familjen e parë të trilionerëve. Në këtë shënim, një përkthim i materialit video të TifoFootball do të ndjekim historinë e njeriut që e çoi Manchester Cityn në një nivel të ri.

Blerja e Abu Dhabi United Group nga Sheikh Mansour nga pronari i mëparshëm u bazua në konsiderata bamirësie. Pronari i mëparshëm, të cilit i ishin “ngrirë” asetet pasi u hoq nga pushteti në Tajlandë, nxitonte të shiste gjithçka si pasojë e një grushti ushtarak. Ishte një person që ishte gati të blinte shpejt gjithë këtë shtet. Edhe pse në fillim kishte konfuzion se kush mund të ishte.

Fytyra e marrëveshjes ishte Sulaiman Al-Fahim, një zhvillues i guximshëm dhe i ri nga Emiratet, i cili luajti personazhin e Donald Trump në versionin lokal të The Apprentice. Shumë menduan se ai ishte pronari i ri dhe pak u lanë me të vërtetë të impresionuar. Ai u mburr se City do të nënshkruante me lojtarët më të mirë në botë, përfshirë Cristiano Ronaldon.

Shpejt u bë e qartë se ai ishte thjesht një ndërmjetës për marrëveshjen dhe menjëherë pas blerjes, ai u hoq nga pozicioni i tij. Ai u zëvendësua nga Al Mubarak Khaldun, i cili sot është kryetari i klubit. Al Fahim më vonë do të bëhej një nga pronarët e rinj të Portsmouth, i cili përfundimisht do ta çonte klubin drejt zhdukjes. Mandati i tij 42-ditor është përshkruar nga The Guardian si jo vetëm mandati më i shkurtër, por padyshim edhe më i pafat në Premier League.

Në vitin 2008, Manchester City hyri në një periudhë të shpenzimeve të mëdha për transferime. Disa orë pas blerjes, lojtari brazilian Robinho nënshkroi për 32 milionë funte, disa orë para mbylljes së merktos. Sigurisht, kishte ende shumë për të ardhur. Mbi 1 miliard £ ishin shpenzuar para fillimit të afatit kalimtar të verës 2017. Në vitin 2011, kur UEFA filloi të zbatonte rregullat e saj të “fair-play”-it financiar, pjesërisht për shkak të sjelljes tronditëse të tregut nga Abramovich dhe Sheikh Mansour, City pësoi humbjen më të madhe të një sezoni në historinë e futbollit anglez, 197 milionë funte. Dihej pak për Sheikh Mansour-in përveç se ai ishte një Mbret i rangut të lartë nga Emiratet e Bashkuara Arabe.

Akoma më pak dihej për motivet e tij. Në një deklaratë që bëri kur bleu klubin, ai tha: “Nga pikëpamja thjesht biznesi, futbolli i Premier League është një nga produktet më të mira argëtuese në botë dhe ne e shohim atë si një investim të zgjuar”. Por kjo kishte pak kuptim duke pasur parasysh shifrat relativisht të vogla të përfshira në biznesin e futbollit.

Ai përfundoi duke bërë një fitim prej 1.46 miliardë funtesh, përmes Kompanisë Ndërkombëtare të Investimeve të Naftës, në vetëm disa muaj pasi investoi 2 miliardë paund në Bankën Barclays gjatë krizës financiare të vitit 2008.

Ajo që ne dimë është se Sheikh Mansour është nga një prej familjeve mbretërore më të fuqishme dhe me ndikim në pushtet në Abu Dhabi, nëse jo në të gjithë Lindjen e Mesme. Abu Dhabi është emirati më i madh dhe më i pasur në Emiratet e Bashkuara Arabe, një federatë e shtatë familjeve mbretërore e krijuar në vitin 1971 nga babai i Mansour.

Ata zënë një pozitë të lartë në shoqërinë e Emirateve. Vëllai i tij, Sheikh Mohamed bin Zayed, princi i kurorës së Emirateve të Bashkuara Arabe, kontrollon ushtrinë dhe aparatin e sigurisë së brendshme. Dihet pak për jetën e tij të hershme, por një kabllogram i Departamentit të Shtetit të SHBA-së i vitit 2006 i lëshuar nga Wikileaks dha disa informacione biografike kur ai u shfaq në radarët e tyre pasi u emërua në kabinetin e Emirateve të Bashkuara Arabe. “Ai është nënkryetar i Fondacionit Sheikh Zayed dhe kryetar i Korporatës Ndërkombëtare të Investimeve të Naftës. Mansour mori pjesë në Kolegjin e Komunitetit Santa Barbara në 1989. Ai flet mirë anglisht, por rekordi i tij akademik lë shumë për të dëshiruar.” Ai u emërua në postet kryesore qeveritare në moshën 30 vjeç, shkruan albeu.com.

Ai gjithashtu ka mbajtur pozicione strategjike në botën e biznesit dhe është emëruar kryetar i një prej fondeve më të mëdha të pasurisë sovrane në Emiratet e Bashkuara Arabe. Në atë kohë, Emiratet e Bashkuara Arabe u përpoqën të paraqiteshin si një vend i hapur, liberal, reformist në një rajon të trazuar, si dhe një vend i sigurt për të bërë biznes dhe kohë të lirë në përputhje me rrethanat. Por e vërteta ishte dhe mbetet krejt ndryshe. Shumica e naftës është e përqendruar në Abu Dhabi. Sipas OPEC, Emiratet e Bashkuara Arabe kanë rreth një miliard fuçi rezerva nafte. Mbi 90 për qind ndodhet në Abu Dhabi.

Emiratet e Bashkuara Arabe kanë pak ose aspak demokraci, ligje represie të fjalës së lirë dhe një sistem diskriminues të sponsorizimit të migrantëve. 90% e popullsisë së Emirateve të Bashkuara Arabe janë emigrantë, shumica dërrmuese e tyre kanë punë të paguara keq, shumë punojnë në pozicione me aftësi të ulëta si shoferë, shërbyese, shumica e të cilave janë nga India, Pakistani dhe Bangladeshi, ata kanë paga të ulëta dhe kushte të tmerrshme jetese. Edhe pse Katari do të presë Kupën e Botës FIFA 2022, ata kanë tërhequr vëmendjen për problemet e trajtimit të punëtorëve migrantë në Lindjen e Mesme. Pak e kuptojnë se për shumë aktivistë dhe organizata të të drejtave të njeriut, shtrirja e problemeve në Emiratet e Bashkuara Arabe është më e madhe dhe më e thellë. “Punëtorët punojnë në mënyrë efektive në kushte të punës së detyruar,” shkroi Human Rights Watch.

Deri më sot, blerja e Sheikh Mansour është kthyer në diçka më shumë.

City Football Club tani zotëron plotësisht aksione në klube anembanë botës: New York City FC, Melbourne City FC, Club Atletico Torque në Uruguay, 20% të Yokohama F Marinos në Japoni dhe pak më pak se gjysma e aksioneve të spanjollëve, Girona, të cilën e zotërojnë së bashku me vëllain e Pep Guardiolës. Mansour zotëron gjithashtu Al Jazira në Emiratet e Bashkuara Arabe, e cila është një degë e CFG, në vitin 2015, CFG shiti 13% të aksioneve në China Media Capital. Në vitin 2015, Kryeministri kinez Xi Jingping vizitoi kompleksin stërvitor të Manchester City dhe bëri një selfie me Sergio Aguero.

Për njerëz si Human Rights Watch, blerja e Manchester City, si dhe e grupit të klubeve CFG, nuk është gjë tjetër veçse “larë reputacionin”. “Blerja e një klubi ju jep hapësirë ​​të lirë reklamimi për të promovuar markat tuaja, nga linjat ajrore te turizmi dhe kompanitë e ndërtimit, gjithashtu ju jep fuqi me shtypin që ka nevojë për akses te lojtarët dhe stadiumi juaj dhe e bën të lehtë promovimin e vlerave të Abu Dhabit dhe largoni vëmendjen e njerëzve nga fakti se historia juaj e të drejtave të njeriut është e errët dhe në përkeqësim”, tha Nicholas McGeehan nga Human Rights Watch.

Qindra miliona paund u shpenzuan për akademinë e klubit dhe rindërtimin e Mançesterit Lindor. Dhe disa ndryshime janë bërë në ligjin e Emirateve të Bashkuara Arabe për çështjen e punëtorëve emigrantë, megjithëse pak prej tyre kanë parë ndonjë ndryshim të rëndësishëm në terren. Për Iyad El-Baghdadi, një sipërmarrës dhe aktivist i cili ka lindur dhe rritur në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe më pas është dëbuar nga Emiratet e Bashkuara Arabe për përkthimin e videove në lidhje me Pranverën Arabe, është e pamundur t’i ndajë ato. “Shumica e këtyre figurave nuk do të mund të bëheshin të pasur në mënyrë të pavarur nëse nuk do të ishin anëtarë të familjes mbretërore në një monarki absolute të pasur me naftë.

Ndërkohë, rezultatet në Etihad Stadium në Mançester kanë qënë ulje ngritje pasi i mungon një trofe si Champions League. Që nga marrja e Manchester City nga Sheikh Mansour, skuadra ka fituar dy tituj të Premier League dhe luan rregullisht në UEFA Champions League.

Pastrimi i reputacionit, fitimit, cilado qoftë arsyeja e vërtetë e blerjes së Manchester Cityt nga Sheikh Mansour, nuk mund të mohohet se ai e ka kthyer këtë klub futbolli në një nga më të klubet më të mëdha në botë. Por me çfarë kostoje?. /albeu.com/