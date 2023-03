Kush e liroi Dan Hutrën? Ja çfarë thotë Vocaj

Drejtori i Policisë së Tiranës, Tonin vocaj doli n një konferencë urgjente pas arrestimit të vrasjes së trefishtë në Tiranë, Dan Hutraj.

I pyetur nga gazetarët se a kishte informacion se kush ishte përgjegjës për lirimin e Dan Hutrajt nga burgu, pasi ishte arrestuar në qershor të vitit të shkuar për dhunë në familje, Vocaj tha se në një moment të dytë do të dalin në një deklaratë të përbashkët bashkë me Prokurorinë e Tiranës.

“Ne jemi duke analizuar të gjithë këtë proces, do të dalim me një deklaratë të posaçme për shtyp sëbashku me Pprokurorinë e Tiranës, bashkë me arrestimin e tij në 2022 dhe lirimin e tij në shkurt të këti viti”, tha Vocaj.

