Kush e ka fajin për shembjen e karrierës së Ronaldos

Në ndeshjen me Tottenhamin, Cristiano Ronaldo refuzoi të hynte si zëvendësues, pas së cilës u largua me sfidë nga pankina para fishkëllimës së fundit. Eric ten Hag nuk i bëri zbritje sulmuesit të yllit Ronaldo u hoq nga ekipi i parë. Karriera e Cristianos ka filluar të shkërmoqet muajt e fundit. Kush e ka fajin për këtë?

Fajtori i parë është vetë Ronaldo

Cristiano Ronaldo është në situatën aktuale kryesisht për shkak të tij. Në verë, portugezi donte të ndryshonte klubin. Qoftë për këtë arsye, qoftë për shkak të rrethanave familjare nuk ka rëndësi, Ronaldo humbi pjesën parasezonale të stërvitjes. Fazat e para të para-sezonit janë më të rëndësishmet dhe aq më tepër kur skuadra merret nga një trajner i ri. Duket se Cristiano po planifikonte të shkonte në stërvitje dhe autoritet individual. Nuk funksionoi. Eric ten Hag e bëri të qartë menjëherë se për të në radhë të parë janë interesat e skuadrës dhe jo të një futbollisti të veçantë.

Gjatë rrugës, Ronaldo mori formë, për të cilën nuk kishte asnjë dyshim, në fund të fundit, portugezi është një profesionist deri në thelb. Por personazhi … Cristiano nuk është gati të durojë rolin e një zëvendësuesi. Në të njëjtën kohë, sot Ronaldo objektivisht nuk e tërheq rolin e lojtarit kryesor. Për Ronaldon, ambiciet e tij personale kanë përparësi ndaj interesave të ekipit. Intrigat e portugezit në ndeshjen me Tottenhamin vetëm sa e vërtetuan këtë. Cristiano duhet të ndryshojë ose të kërkojë një klub të ri.

Fajtori i dytë është Erik ten Hag

Dikush mund të lavdërojë Erik ten Hag për qasjen e tij. Holandezi nuk u përkul nën arrogantin Cristiano Ronaldo, por e bëri të qartë se portugezi është i njëjti lojtar skuadre si gjithë të tjerët. Siç mund ta shihni, kur del nga rregullat, Ronaldo gjobitet, nuk ka lëshime për yllin. Dhe është e drejtë. Por edhe trajneri i Manchester United duhet të jetë përgjegjës për atë që po ndodh tani.

Gjatë verës, Erik ten Hag mori pyetje për të ardhmen e Cristiano Ronaldos në çdo konferencë për shtyp. Dhe herë pas here holandezi përsëriste se po llogariste te portugezi. Natyrisht, nuk mund të shikojmë prapaskenat dhe të zbulojmë se çfarë ka ndodhur brenda ekipit, por sjellja e Ronaldos tregon se Ten Hag nuk e ka diskutuar fare rolin e tij me lojtarin. Lojtarët si Cristiano kërkojnë një qasje të veçantë. Do të ishte e drejtë që trajneri t’i bënte të qartë sulmuesit edhe para fillimit të sezonit se ai do të përfshihet në skuadër vetëm kur të jetë vërtet gati më mirë se pjesa tjetër. Natyrisht, Ten Hag nuk zhvilloi biseda të tilla, dhe Ronaldo, duke dëgjuar deklarata nga trajneri se ai ishte në planet e tij, llogariste në një vend të përhershëm në bazë. Siç e kemi thënë tashmë, Cristiano nuk është i kënaqur me rolin e një zëvendësuesi, edhe nëse objektivisht skuadra duket më keq me të. Nëse ten Hag do t’ia kishte bërë të qartë portugezit se një rreshtim i tillë është i mundur, atëherë ndoshta Cristiano do të kishte kërkuar më aktivisht mundësi për t’u larguar gjatë verës. Pra trajneri i “Djajve të Kuq” nuk e ka finalizuar këtu.

Fajtori i tretë është klubi

Pjesërisht fajtorë për situatën janë edhe drejtuesit e Manchester United. Do të ishte e mençur që klubi të zhvillonte bisedime me Erik ten Hag dhe Cristiano Ronaldo gjatë verës për të gjetur një zgjidhje më të mirë. Siç mund ta shohim tashmë, zgjidhja më e mirë do të ishte shitja e portugezit në merkaton e verës, duke plotësuar dëshirën e tij për t’u larguar nga Manchester United.

Të gjithë e kujtojmë se si dukej Manchester United në ndeshjet miqësore të verës kur Cristiano Ronaldo nuk ishte në vendndodhjen e klubit. Ekipi i Erik ten Hag dukej i zgjuar dhe i lehtë. Por me ardhjen e Ronaldos u krijua një ndjenjë se kishte një lloj mosmarrëveshjeje në ekip. Cristiano dukej se helmoi atmosferën me autoritetin e tij. Klubi duhej ta ndjente këtë moment dhe, përsëri, të gjente zgjidhjen e duhur. Në Manchester United, një projekt i ri nën udhëheqjen e Eric ten Hag filloi të ndërtohej në verë, klubi nënshkroi një numër lojtarësh të rinj dhe të talentuar, përfshirë në grupin e sulmit. Ylli Ronaldo, i cili në moshën 37-vjeçare dëshiron të luajë gjithmonë dhe kudo, padyshim që pengon zhvillimin e Manchester United. Shefat duhet ta kishin kuptuar këtë dhe të ndaheshin miqësisht me lojtarin. Ju ende duhet të ndaheni, por tani, me sa duket, me një shije të hidhur. Për klubin, një skandal që përfshin një nga legjendat e klubit është një minus i madh. /G.D albeu.com/