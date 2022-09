Kush do të trashëgojë fustanin e nusërisë së Mbretëreshës Elizabeth?

Mbretëresha dhe burri i saj Princi Philip patën një martesë të bukur mbretërore në vitin 1947, ku monarkia veshi një fustan nusërie mahnitëse Norman Hartnell.

Pas vdekjes së Madhërisë më 8 shtator, mendimet tani janë kthyer tek ajo që do të ndodhë me gjërat e saj më të çmuara, duke përfshirë fustanin e nusërisë dhe unazën e fejesës. Princesha Elizabeth, siç njihej në atë kohë, shkëmbeu betimet me Dukën e Edinburgut në Westminster Abbey të Londrës.

Monarkia kishte veshur një fustan prej sateni Duchesse të qëndisur me perla, fije argjendi dhe rruaza kristali, i cili u ble pas Luftës së Dytë Botërore.

Veshja mbretërore e dasmës u shfaq më vonë në ekspozitën e Pallatit Kensington “Një shekull i fustaneve të dasmës së Queens 1840 – 1947”, e ndjekur nga ekspozita e hapjes verore në Pallatin Buckingham për të shënuar përvjetorin e martesës së saj. Ai ishte projektuar për të mbajtur diamante të dorëzuara asaj nga nëna e saj dhe përmbante një gur të prerë brilant të rrethuar nga diamante më të vogla pavé.

Nëse Mbretëresha Elizabeth II lë fustanin e saj të nusërisë ose unazat e fejesës dhe martesës me familjen e saj, ato ka të ngjarë t’i dorëzohen një prej stërnipërve të saj të pamartuar. Nuk është hera e parë që një trashëgimi mbretërore u kalon anëtarëve të familjes nëse kujtojmë rastin e djalit të Princeshës Diana, Princit William, i cili i dha unazën prej safiri të nënës së tij të ndjerë gruas së tij, Princeshës së Uellsit.