Kurti takon Borrellin, i kërkon që të mos e injorojë luftën hibride ruse në Ballkan

Në Forumin e Diplomacisë në Antalia të Turqisë, prezent është edhe kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, i cili gjatë ditës ka zhvilluar disa takime me liderë nga Evropa.

Pak më parë, Kurti ka njoftuar se në hapësirat ku po mbahet forumi, e ka takuar edhe Përfaqësuesin e Lartë të Bashkimit Evropian, Josep Borrell.

Kurti, ka treguar shkurtimisht se çfarë ka biseduar me Borrellin dhe çfarë ka kërkuar nga ai.

“Kërkova nga Përfaqësuesi i Lartë i BE-së për Punë të Jashtme dhe Politika të Sigurisë, më shumë vëmendje drejt Ballkanit Perëndimor si dhe të mos injorojë luftën proksi dhe hibride të Rusisë në rajonin tonë”, ka shkruar Kurti.

We have a war in Europe. Sanctions against Russia are the bare minimum we can do. I asked EUHR @JosepBorrellF @AntalyaDF for more attention on WB6 and not to ignore the Russian proxies and hybrid war in our region. pic.twitter.com/08sNA5Ui1S

— Albin Kurti (@albinkurti) March 12, 2022