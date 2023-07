Kurti: Po nisim t’ua hapim rrugën zgjedhjeve të parakohshme në veri

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka thënë të martën se Kosova ka nisur t’ua hapë rrugën zgjedhjeve të parakohshme në komunat në veri të Kosovës, në kuadër të marrëveshjes së arritur me Bashkimin Evropian për uljen e tensioneve.

Ai i është referuar pajtueshmërisë së arritur mes kryenegociatorit të Kosovës në dialogun me Serbinë, Besnik Bislimi dhe të dërguarit të BE-së për dialogun mes dy vendeve, Mirosllav Lajçak, më 10 korrik në Bratisllavë.

“Prej javës së kaluar e kemi zvogëluar prezencën e Policisë së Kosovës për 25 për qind në tri ndërtesat komunale në veri. Tani kemi nisur t’ua hapim rrugëve zgjedhjeve të parakohshme. Kosova është duke e zbatuar marrëveshjen e arritur me BE-në, në Bratisllavë, për shtensionim të situatës”.

As of last week, we’ve reduced the presence of @Kosovo_Police by 25% in the 3 northern municipal buildings. Now we are starting to pave the way for early elections. 🇽🇰 is already implementing in good faith the arrangement with the EU/EUSR on de-escalation reached in Bratislava.

