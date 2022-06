Kurti pas mbledhjes me Ramën: Nuk duhet ta matim suksesin me njëri-tjetrin

Kryeministri Albin Kurti pas një dite që kaloi me kryeministrin shqiptar Edi Rama dhe kabinetin e tij qeveritar, thotë se nuk duhet të maten me njëri-tjetrin. Po ashtu, thotë se shqiptarët duhet të kenë më shumë bashkërendim në politikën e rajonit dhe të jashtmen.

Në fund të ditës, Kryeministri Kurti ka përmbledhur ato që u diskutuan mes dy qeverive.

“Sot zhvilluam takimin e 8-të të përbashkët qeveritar me Shqipërinë për të vlerësuar përparimin që kemi arritur dhe për të nënshkruar marrëveshje të reja në fushat e arsimit, shëndetësisë, rinisë, energjisë, transportit, bujqësisë, si dhe heqjen e kufizimeve kufitare”, ka shkruar Kurti në Twtter.

Albanians today live better than ever. But we must not measure our success in terms of each other but compare w/ the world. We need more unity btw us & alignment on regional & foreign affairs.

There’s no doubt that history will judge us on how we use this historic opportunity.

