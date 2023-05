Kurti dhe Vuçiç takohen sot në Bruksel, çfarë pritet të ndodhë

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti tashmë ndodhet në Bruksel. Sot, atje do të mbahet takimi i parë që nga marrëveshja për aneksin e zbatimit në Ohër mes Kurtitdhe presidentit Aleksandër Vuçiç, ku njëra nga pikat e diskutimit do të jetë draftstatuti i Asociacionit.

Takimi që pritet të mbahet në orët e mbrëmjes është i pari i nivelit të lartë politik pas pajtimit në Ohër.

Në takim pritet të diskutohet për draftstatutin e Asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe për çështjen e të pagjeturve kanë bërë të ditur nga Komisioni Evropian.

“Pritet të miratojnë deklaratën për personat e zhdukur si pikë të parë të rendit të ditës dhe kjo do të pasohet me paraqitjen dhe diskutimet rreth kuadrit të parë të statutit për formimin e Asociacionit të komunave me shumicë serbe. Pas këtyre dy temave do të shihet sesa mund të diskutohet edhe për çështje të tjera të rëndësisë politike”, tha zëdhënësi i Komisionit Evropian, Peter Stano.