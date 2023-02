Kurti: Beogradi po bën betejën më të madhe që Asociacioni të vendoset në qendër

Kryeministri Albin Kurti ka thënë sot në Kuvend se po zhvillohet një betejë e madhe politike dhe diplomatike, për ta bërë Asociacionin cështje më të rëndësishme të planit franko-gjerman, ndonëse në propozim nuk i është dhënë një rëndësi e tillë, as në rënditje.

Ai thotë se neni për zbatimin e marrëveshjeve të nënshkruara më herët është në nenin 10, në fjalin e fundit të dokumentit, që i është dhënë Kosovës dhe Serbisë si propozim për normalizimin e raporteve.

“Fjalia e fundit në nenin 10 të propozimit evropian, po ashtu, referohet marrëveshjeve të mëhershme. Të gjitha marrëveshjeve në Bruksel. Beteja politike që aktualisht po zhvillohet është kjo: në njërën anë prej 33 marrëveshjeve, Beogradi do ta parzgjedhë vetëm një që e ka më të dashur, 19 prillit 2013, atë të Asociacionit. Ato marrëveshje nga pikëpamja e Qeverisë së Kosovës nuk kanë hierarki, as vlerore, as logjike. Ato kanë rend kronologjik, nuk janë nënshkruar të gjitha në të njëjtën ditë”, ka thënë Kurti.

Tutje, ai thotë se po zhvillohet një betejë për faktorizimin e cështjes së Asociacionit.

“Këtu po zhvillohet një betejë e madhe politike dhe diplomatike”, ka thënë Kurti.

Dhe, beteja tjerër është që në kuadër të propozimit të Bashkimit Evropian, ai neni 10 i cili i referohet marrëveshjeve të mëhershme, me një lloj sforcimi dhe insistimi, të nxjerret gati në preambulë. Kjo është e papranueshme për ne”,

“Beogradi po bën betejen, ndoshta më të madhe, që Asociacioni të jetë parakusht, ose në qendër”, tha ai. /Express/