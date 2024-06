“Kurrë nuk i kam hyrë në hak vendit tim , kam ndarë kafshatën e fundit me atë që nuk ka”/ Kristian Boçi reagon për herë të parë pasi iu sekuestruan 50 milionë euro pasuri (FOTO)

Kristian Boçi ka reaguar për herë në parë në rrjete sociale pasi iu sekuestruan 50 milionë euro pasuri së bashku me 6 persona të tjerë.

Reagim i plotë:

Zoti nuk na sjell rastesisht një komb.

Për 47 vite i kam dhene më të mirën time, kam ndarë edhe kafshatën e fundit me atë qe s’ka.

Kurre si kam hyre vendit tim në hak as për vjedhje e as për tendera e as me krime as me poste as dhe me nje looje gjëjë që cënon ligjin e vendit tim

E dua Zotin dhe ai më thotë respekto ligjin dhe ashtu te respektoj unë ty

Jam kalimatë, në këtë jetë do të testohemi me të miren dhe me të keqen me u perballë

Zoti e bekoftë vendin time dhe për sa të jetoj do bëj vec mirë.

Pasuritë e sekuestruara të Kristian Boçit sipas Prokurorisë së Tiranës:

– Pasuria e llojit “Njësi”, me çmim të blerjes 9,300,000 lekë;

– Pasuria e llojit “Njësi”, me çmim i blerjes 600,000 euro;

– Pasuria e llojit “Dyqan”, me sipërfaqe 222 m2;

– Pasuria e llojit “Dyqan” me sipërfaqe 220.8 m2 dhe verandë me sipërfaqe 285 m2;

– Pasuria “Apartament”, me sip 201.8 m2;

– Pasuria “Garazh” me sipërfaqe 18.9 m2;

– Pasuria “Garazh” me vlerë totale 25,000 Euro ose 3,425,000 lekë (secili 25,000 euro); dhe

– Pasuria e llojit “Autoveturë”, të tipit “Mercedez Benz”, në shumën 117,000 euro.