“Kurrë më WizzAir”! Ish-ministri denoncon: Orë të tëra peng në aeroport, avioni nuk u nis

Ish-ministri Ylli Manjani ka denoncuar një ngjarje të rëndë që ka ndodhur mbrëmë në aeroportin e Athinës ku kompania Ëizz Air ka braktisur udhëtarët në mes të rrugës duke mos u dalë për zot për asgjë.

Përmes një statusi në rrjetin social Facebook, Manjani thekson se familja e tij ishte mbajtur peng për orë të tëra në aeroport duke shtyrë fluturimin dy herë dhe më pas avioni nuk u nis fare.

Manjani shkruan pasi u nxorën nga avioni, udhëtarëve nuk iu dha mundësia e hotelit por iu tha se duhej të flinin ku të mundenin.

“Asnjë mirkuptim nuk mund të tregojmë ndaj kësaj kompanie që ofron shërbim ç’njerzor. Na janë shtyrë e madje edhe anuluar fluturime edhe të linjave të tjera, por na kanë trajtuar njerëzisht. Na është prishur terezia, por kemi thënë “ndodhin këto gjëra”.

Wizzair jo! Trajtimi ç’njerzor është krim jo shërbim.

E sigurtë është që nuk do ti blejmë më shërbim këtyre palaçove të papërgjegjshëm!

Ptu!”, shkruan Manjani në Facebook!

Statusi i plotë

Wizzair?

Never ever again!

Kurrë më! Asnjëherë!

Mbrëmë, avioni i linjës Athinë-Tiranë nuk u nis. Që fluturimet anulohen kjo ndodh, por që pasagjerët të trajtohen ç’njerzisht, kjo është e papranueshme!

Pasi kishin njoftuar dy herë shtyrjen e orarit të fluturimit, që do të thotë pritje në aeroport te gate, diku rreth orës 12:00 të natës avioni imbarkohet, por nuk niset, megjithse me pasagjerë në bord. Për më shumë se 2 orë kështu… Tmerr. As në qiell e as në tokë. Pengmarrje.

Pas 2 orë e kacafiu kujtohen të thonë se avioni nuk niset. Pasagjerët dalin nga avioni, rihyjnë në aeroport dhe lihen aty praktikisht në mes të katër rrugëve. Asnjë mundësi akomodimi!!! “Flini ku të mundeni”.

Nuk dihet do niset apo jo sot një avion tjetër!!!

Kjo i ka ndodhur familjes time mbrëmë.

Disa muaj më parë na ndodhi thuajse e njëjta gjë në linjën Eindhoven-Tiranë. Im bir pati të një përvojë shumë të keqe prej 6 orësh pritje dhe pa informacion..

Asnjë mirkuptim nuk mund të tregojmë ndaj kësaj kompanie që ofron shërbim ç’njerzor. Na janë shtyrë e madje edhe anuluar fluturime edhe të linjave të tjera, por na kanë trajtuar njerëzisht. Na është prishur terezia, por kemi thënë “ndodhin këto gjëra”.

Ëizzair jo! Trajtimi ç’njerzor është krim jo shërbim.

E sigurtë është që nuk do ti blejmë më shërbim këtyre palaçove të papërgjegjshëm!

Ptu!