Kur skandon një krem kundër diellit dhe si duhet ta ruani për të pasur efekt

Duke hequr rrobat e verës nga garderoba, janë hequr edhe çantat e plazhit, të cilat kanë ende brenda këllëfin e syzeve të diellit që keni kërkuar prej kaq muajsh, rrobat e banjës tuaj rezervë, pak rërë dhe sigurisht kremin kundër diellit pothuajse plot dhe jeni të kënaqur që edhe një vit nuk do të blini një të ri. Por a jeni i sigurt që kremi juaj ndaj diellit nuk ka skaduar dhe është i sigurt për t’u përdorur?

Ndoshta nuk e keni menduar kurrë, por kremi juaj ndaj diellit mund të skadojë, dhe kur skadon, ai ndalon së qeni po aq efektiv dhe ju lë të prekshëm ndaj diellit dhe në rrezik për të zhvilluar kancer ose probleme të ndryshme të lëkurës, sipas Klinikës Cleveland.

Kur skadon kremi kundër diellit? Sa kohë nevojitet;

Kremi juaj ndaj diellit ka një jetëgjatësi prej tre vjetësh, kështu që nëse e blini dhe në fund të verës keni akoma mjaftueshëm, mund t’ju zgjasë edhe dy vjet të tjera.

Shumica e kremrave kundër diellit kanë një datë skadence në paketim. Por meqenëse shumë nuk e thonë atë, është e rëndësishme të mbani mend ta shkruani vetë.

Është gjithashtu e rëndësishme të mbani mend të shikoni simbolin në paketim që ju tregon se sa muaj zgjat kremi juaj ndaj diellit. Nëse nuk e dini se çfarë është ky simbol, është kavanozi i vogël, me kapak të hapur, me një numër brenda që i përgjigjet muajve. Por sepse sidomos me produktet që nuk i përdorni shpesh nuk është e lehtë t’i mbani mend kur i keni hapur, përdorni një shënues që nuk fshihet për ta shënuar.

Si ta kuptoni se kremi kundër diellit ka skaduar?

Nëse nuk e mbani mend kur keni blerë kremin tuaj kundër diellit, ndoshta kanë kaluar më shumë se tre vjet, por ka disa gjëra që mund të bëni për t’u siguruar që është i sigurt për t’u përdorur. Nëse tekstura e tij është bërë mjaft e ujshme ose ka copa ose ka ndryshuar ngjyrë ose ka erë të çuditshme, atëherë me siguri është prishur.

Si ta ruani atë?

Kremi juaj ndaj diellit ka nevojë për një vend të errët dhe të freskët për ta mbajtur, pasi nxehtësia dhe dielli zvogëlojnë efektivitetin e tij, jo vetëm në muajt e dimrit, por edhe në verë. Kur jeni në plazh mund ta keni të vështirë ta mbani në kushte të mira, por zgjidhni ta mbani nën peshqir ose në çantë për të shmangur ekspozimin në diell.

Është e rëndësishme të mbani mend se nëse kremi kundër diellit ju ka skaduar, por në atë moment nuk keni më, është më mirë të përdorni atë që keni sesa të mos përdorni fare.