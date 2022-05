Kur policia shkel rregullat! Makina nuk i jep përparësi të moshuarit, e lë të presë në vijat e bardha

Kohët e fundit policia rrugore ka shtuar kontrollet për kapjen dhe parandalimin e shkeljeve të rregullave të qarkullimit rrugor, me vendosjen të postblloqeve në rrugët kryesore dhe shtimin e kontrolleve me radarë e dragera me qëllim rritjen e parametrave të sigurisë.

Por mesa duket as vetë policët nuk i respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor.

I tillë është rasti i denoncuar në redaksinë e abcnews.al, ku një ndjekës i faqes ka dërguar foto, në të cilat duket qartë se makina e policisë shkel rregullat rrugore.

Siç duket nga fotot makina e policisë me targa “AA852RU” nuk ndalon në vijat e bardha, duke mos i dhënë përparësi të moshuarit, i cili pret të kalojë rrugën.

Edhe pse i moshuari ka të drejtën e përparësisë, makina e policisë e injoron dhe vazhdon rrugën.

Në këtë rast vlen shprehja popullore: “Bëj si them unë, mos bëj si bëj unë!”/abcnews.al