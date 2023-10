Kur është koha më e mirë e ditës për të bërë seks?

Faktet thonë në mëngjes, por…

Koha e ditës që dikush kryen marrëdhënie seksuale është një çështje tërësisht subjektive, në varësi të një sërë faktorësh.

Megjithatë, fizikisht, seksi në mëngjes është ndoshta më i miri, pasi në atë kohë të ditës trupi ka nivele më të larta të testosteronit dhe estrogjenit, dy hormonet që ndikojnë në dëshirën seksuale. Kjo do të thotë që disponimi për seks është më i lartë dhe me shumë mundësi i gjithë procesi ofron më shumë kënaqësi për partnerët.

Rritja e hormoneve seksuale të mëngjesit

Nivelet e testosteronit te meshkujt rinovohen gjatë natës dhe për këtë arsye priren të rriten në mëngjes. Së bashku me nxitjen që ofron kortizoli pas zgjimit, krijohet një kombinim që motivon mashkullin për aktivitete të ndryshme fizike, qofshin ato seksi apo ushtrime fizike. Testosteroni, në veçanti, luan një rol kyç në funksionin seksual të meshkujve, duke kontribuar si në ereksionin ashtu edhe në dëshirën për seks, pasi nivelet e rritura të testosteronit në mëngjes sjellin rritjen e dëshirës seksuale, zgjimin më të mirë dhe ereksionin më të mirë.

Në mënyrë të ngjashme, estrogjeni lidhet me dëshirën seksuale tek gratë. Edhe në këtë rast, hormoni është i ngritur në mëngjes, kur vagina ka rritje të qarkullimit të gjakut për shkak të gjumit REM dhe lubrifikimit më të madh. Kjo do të thotë se femrat ka të ngjarë të zgjohen me një trup tashmë gati për seks, dhe rrjedhja më e madhe e gjakut në klitoris dhe lubrifikimi i vaginës mund të nënkuptojë më shumë ndjeshmëri dhe kënaqësi.

Në mëngjes kemi më shumë energji

Një arsye tjetër që mund ta bëjë më të mirë seksin e mëngjesit është niveli i energjisë. Në fillim të ditës, rezervat e energjisë në trup janë plot, që do të thotë se një person është më vigjilent dhe mund t’i përkushtohet më lehtë seksit.

“Kur kemi pushuar, është më e lehtë të përqendrohemi në atë që po ndodh në atë moment,” shpjegon seksologia Lauren Fogel Mersy.

Përveç kësaj, shumë njerëz priren të ndihen të rraskapitur në fund të ditës dhe nuk duan më prekje apo stimulim, kështu që do të duhet më shumë përpjekje për të hyrë në procesin e seksit. Dr. Mersy gjithashtu thekson se në fund të ditës, ne kemi më pak gjasa të jemi krijues dhe të gatshëm të provojmë gjëra të ndryshme, duke rezultuar në një rrëmujë në jetën tonë të dashurisë.

Faktorët psikologjikë e bëjnë seksin në mëngjes më stresues

Për shumë njerëz, megjithatë, mëngjesi është një kohë e madhe stresi pasi mendojnë për të gjitha gjërat që duhet të bëjnë gjatë ditës. Ky stres e bën më të vështirë eksitimin, kështu që edhe nëse bëni pjesë në kategorinë e njerëzve që zgjohen dhe… vrapojnë, mëngjesi ndoshta nuk është koha më e mirë për ju.

Nga ana tjetër, pasdite, kur të keni bërë të gjitha punët e ditës dhe më në fund mund të pushoni, mund ta keni më të lehtë të shijoni seksin.

Disa njerëz, së fundi, priren të mos ndihen mirë me veten në mëngjes, sepse janë të shqetësuar për imazhin e fytyrës ose trupit ose që nuk kanë frymë të freskët. Imazhi i dobët i trupit në fakt mund të dëmtojë funksionin seksual, duke e bërë të vështirë eksitimin, lagien ose arritjen e orgazmës. Pra, nëse jeni të shqetësuar se si ju sheh partneri gjatë seksit, seksi në mëngjes mund të jetë ideali ynë për ju.

Përfundimi

Koha më e mirë e ditës për seks ndryshon nga personi në person dhe nga çifti në çift. Edhe pse rritja e hormoneve e bën seksin më të mirë në mëngjes, faktorët psikologjikë vijnë për të kundërpeshuar gjërat për disa.

Në çdo rast, megjithatë, është diçka që duhet ta eksploroni, pasi kimikatet si oksitocina dhe dopamina që çlirohen gjatë seksit mund t’ju ndihmojnë ta filloni ditën me humor të mirë./Albeu.com.