Kur do të jetë protesta e radhës në verë apo në vjeshtë? Ja çfarë paralajmëron Berisha

Ish- kryeministri Sali Berisha në një konference me gazetarëtr një ditë pas protestës në Tiranë, ka folur edhe për të ardhme e protestave.

I pyetur nga gazetarët se kur do të jetë protesta e radhës tani në verë apo në vjeshtë, Berisha u shpreh se do të vijohet me një projekt të caktuar dhe nuk mund të thotë nëse do të jetë vera apo vjeshta.

“Misioni do vijojë me një projekt të caktuar, nuk mund të them se do jetë vera apo vjeshta por ai do vijojë në format e tij derisa në fund do kalojë, qytetarët në shesh deri në realizimin e qëllimit të tyre, misionarët në shesh deri në realizimin e qëllimit,” u shpreh Berisha./albeu.com