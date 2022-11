Kupa e Botës Katar 2022: Franca e vetmja e kualifikuar zyrtarisht, ja si mund të dalin nga grupet kombet e tjera

Analizë nga Hergi Llupi

Faza e grupeve në Kupën e Botës 2022 vazhdon, pasi 16 ekipe kërkojnë të fitojnë një vend në raundin e eliminimit direkt.

Një analizë e detajuar nga abcnews.al, tregon se si çdo komb mund të dalë nga grupi i tyre për të mbajtur gjallë ëndrrën e Katarit.

Deri më tani, i kualifikuar zyrtarisht është Franca dhe të eliminuar Katari dhe Kanadaja.

Rregullat

Nëse dy ose më shumë skuadra janë në nivel të njëjtë pikësh, ata do të përzgjidhen si në rendin e mëposhtëm:

1-Diferenca e përgjithshme e golave në grup

2-Golat e përgjithshëm të shënuar në grup

3-Rezultati kokë më kokë

4-Diferenca e golave kokë më kokë në të gjitha ndeshjet midis skuadrave ende në lojë

5-Golat e shënuar në të gjitha ndeshjet midis skuadrave ende në lojë

6-Numri i kartonave

Grupi A

Holana është e garantuar për t’u kualifikuar me një fitore ose barazim kundër Katarit.

Holanda do të kualifikohet me humbje nëse fiton Ekuadori.

Nëse tulipanët humbasin dhe Ekuadori barazon me Senegalin:

Ekuadori fiton grupin me pesë pikë, Holanda dhe Senegali kanë të dyja nga katër pikë. Holanda do të kualifikohet nëse ata humbasin nga Katari me një gol. Nëse ata humbasin me dy gola, ata përsëri do të kualifikohen, vetëm nëse ata humbasin me 3 apo më shumë gola, atëherë Senegal do të ishte e dyta.

Nëse Ekuadori dhe Holanda humbasin:

Vendi i dytë do të caktohet nga diferenca e golave. Nëse diferenca e golave dhe golat e shënuar janë njësoj, vendi i dytë do të caktohet nga kartonat e marrë. Nëse numri është përsëri i njëjtë, do të caktohet nga një vendim i rastësishëm.

Nëse Holanda dhe Ekuadori fitojnë:

Të dyja kalojnë dhe vendi i parë do të caktohet nga diferenca e golave dhe më pas atyre të shënuar. Nëse kjo është identike, vendi i poarë do të vendoset nga kartonat. Nëse edhe kjo është e njëjtë, atëherë do të jetë përsëri një vendim i rëndësishëm.

Ekuadori është i garantuar të kualifikohet me një fitore ose barazim ndaj Senegalit. Nëse Ekuadori humb, ata do të mund të kualifikohen vetëm nëse Holanda humb dhe skenari i mësipërm aplikohet.

Senegali do të kualifikohet me një fitore ndaj Ekuadorit, dhe do të jenë në krye të grupit nëse Holanda barazon ose humb.

Grupi B

Anglia mund të eliminohet vetëm nëse ata humbasin me të paktën 4 gola ndaj Uellsit.

Angliua është e garantuar të përfundojë grupet në vendin e parë me një fitore, ose me një barazim nëse Irani fiton, ose SHBA fiton me të paktën katër gola.

Nëse Anglia dhe Irani ose SHBA fiton:

Irani ose SHBA fiton grupin, Anglia dhe Uellsi të dyja nga katër pikë

Nëse Anglia humb me më shumë se tre gola, Anglia kalon e dyta.

Nëse Anglia humb me katër ose më shumë gola, Uellsi kalon i dyti.

Nëse Anglia humb dhe Iran-SHBA përfundojnë në barazim:

Anglia, Irani dhe Uellsi do të kenë nga katër pikë.

Nëse Anglia humb me më shumë se tre gola, Anglia fiton grupin me Uellsin në vendin e dytë dhe Irani në të tretin.

Nëse Anglia humb me katër ose pesë gola, Uellsi fiton grupin, Anglia e dyta dhe Irani i treti.

Nëse Anglia humb me gjashtë gola, Uellsi fiton grupin, ndërsa vendi i dytë vendoset nga golat mes Anglisë dhe Iranit.

Irani është i destinuar të kualifikohet nëse fiton ndaj SHBA-së, dhe do të pozicionohet e para në grup nëse Angliua barazon ose humbet.

Një barazim do të jetë i mjaftueshëm për Iranin nëse Uellsi barazon ose humb. Por një humbje e Iranit do të bënte që ata mos kualifikoheshin.

SHBA duhet me patjetër të fitojë ndaj Iranit që të kalojë në fazën tjetër. Mund të rënditen të parët në grup me një fitore nëse Anglia humbet me Uellsin, ose nëse Anglia barazon dhe SHBA fiton me të paktën katër gola. Nuk mund të kualifikohen me një barazim ose humbje.

Uellsi duhet të fitojë ndaj Anglisë dhe të shpresojë që Irani me SHBA të përfundojë në barazim. Nëse SHBA ose Irani fiton, Uellsi duhet të fitojë ndaj Anglisë me katër ose më shumë gola që të rënditet e dyta në grup. Një humbje ose barazim nuk do të bënte të mundur kualifikimin.

Grupi C

Polonia: Është e garantuar për t’u kualifikuar me një fitore/barazim kundër Argjentinës. Do ta fitojë grupin me fitore, ose me një barazim nëse Arabia Saudite barazonë/humbet.

Nëse Polonia humbet dhe Meksika fiton:

– Argjentina fiton grupin me gjashtë pikë, Polonia dhe Meksika kanë nga katër pikë; dhe

– Vendi i dytë do të vendoset për diferencën e golave në grup dhe më pas golat e shënuar, dhe Meksika do të duhet të përmbysë një deficit prej katër golave.

— Nëse rekordet janë identike, për shembull Polonia humbet 2-0 dhe Meksika fiton 2-0, ballë për ballë është në nivel, kështu që i dyti vendoset nga kartonat.

Nëse Polonia humbet dhe Arabia Saudite-Meksikë barazohet:

– Argjentina fiton grupin me gjashtë pikë, Polonia dhe Arabia Saudite kanë nga katër pikë; dhe

— Nëse Polonia humbet me një ose dy gola, Polonia do të përfundojë e dyta në diferencë në grup me Arabinë Saudite e treta.

– Nëse Polonia humbet me tre gola, do të vendoset nga golat e shënuar në grup; nëse të dhënat janë identike, p.sh. nëse Polonia humbet 3-0 dhe Arabia Saudite-Meksika është 0-0, Polonia përfundon e dyta kokë më kokë.

– Nëse Polonia humbet me katër ose më shumë gola, Arabia Saudite do të përfundojë e dyta në diferencën e grupit të golave me Poloninë të tretën.

Nëse Polonia humbet dhe Arabia Saudite fiton, Polonia është jashtë.

Argjentina: E garantuar për t’u kualifikuar me një fitore kundër Polonisë, dhe do ta bëjë këtë si fituese të grupit nëse Arabia Saudite barazon/humbet.

Nëse Argjentina dhe Arabia Saudite fitojnë:

– Vendi i parë do të vendoset për diferencën e golave ​​në grup dhe më pas golat e shënuar; Argjentina aktualisht ka avantazhin me dy gola diferencë.

– Nëse rekordi i shënimit është identik, Arabia Saudite fiton grupin kokë më kokë.

Nëse Argjentina barazon, ata janë të garantuar të kualifikohen nëse barazojnë Arabia Saudite-Meksikë.

Nëse Argjentina barazon dhe Arabia Saudite fiton, Argjentina është jashtë (Arabia Saudite dhe Polonia kualifikohen).

Nëse Argjentina barazon dhe Meksika fiton:

– Polonia fiton grupin me pesë pikë, Argjentina dhe Meksika kanë nga katër pikë, dhe

— Nëse Meksika fiton me një ose dy gola, Argjentina përfundon e dyta në diferencën e golave ​​në grup me Meksikën e treta.

– Nëse Meksika fiton me tre gola, do të vendoset nga golat e shënuar në grup; nëse rekordet janë identike, Argjentina përfundon e dyta kokë më kokë.

– Nëse Meksika fiton me katër gola, Meksika është e dyta në diferencë në grup dhe Argjentina e treta.

Argjentina nuk mund të kualifikohet me humbje.

Arabia Saudite: E garantuar kualifikimin me një fitore kundër Meksikës dhe do ta bëjë këtë si fituese të grupit nëse barazojnë Poloni-Argjentinë. Nëse Arabia Saudite dhe Argjentina fitojnë, vendi i parë do të vendoset siç u përmend në seksionin e Argjentinës.

Nëse Arabia Saudite barazohet kundër Meksikës, ata janë të sigurt se do të kualifikohen vetëm nëse Argjentina humbet.

Nëse Arabia Saudite barazohet dhe Polonia humbet, Polonia do të duhet të humbasë me të paktën tre gola që Arabia Saudite të kualifikohet (siç theksohet në seksionin Polonia.)

Arabia Saudite nuk mund të kualifikohet nëse të dyja ndeshjet barazohen, ose nëse humbet nga Meksika.

Meksika: Duhet mposhtur Arabinë Saudite për të pasur një shans, dhe një fitore me katër ose më shumë gola garanton kualifikimin.

Nëse Meksika dhe Polonia fitojnë, Meksika përfundon e dyta.

Nëse Meksika fiton dhe Polonia humbet dhe, Meksika do të duhet të përmbysë një deficit prej katër golave, siç theksohet në seksionin Poloni.

Nëse Poloni-Argjentinë barazohet, Meksika do të duhet të fitojë me të paktën tre gola, siç theksohet në seksionin Argjentinë.

Grupi D

Franca: Janë kualifikuar në raundin e 16-të dhe patjetër do të kryesojnë grupin nëse fitojnë/barazojnë kundër Tunizisë, ose nëse Australia nuk mund të mposhtë Danimarkën.

Nëse Franca humbet dhe Australia fiton, vendi i parë do të vendoset për diferencën e golave ​​dhe më pas golat e shënuar, por “Soçeroos” do të duhet të përmbysin një deficit prej gjashtë golash.

Australi: Garantohet të përfundojë në dy vendet e para nëse mund Danimarkën.

Do të kualifikohet me barazim nëse Tunizia barazohet/humbet kundër Francës.

Nëse Australia barazon dhe Tunizia fiton, Tunizia përfundon e dyta në diferencë golash, ndërsa Australia e treta.

Australia nuk mund të kualifikohet me humbje.

Danimarka: Duhet të fitojë dhe do të përfundojë e dyta nëse Tunizia barazohet/humbet.

Nëse Danimarka dhe Tunizia fitojnë:

– Franca fiton grupin me nga gjashtë pikë, Danimarka dhe Tunizia kanë nga katër pikë; dhe

— Vendi i dytë do të vendoset për diferencën e golave ​​(të dy janë tani në -1) dhe më pas golat e shënuar.

— Nëse kjo është identike, vendi i dytë do të vendoset për pikët e lojës së ndershme (kartonat).

— Nëse loja e ndershme është e barabartë, është një zgjedhje e rastësishme.

Tunizia: Duhet të fitojë dhe është e garantuar të përfundojë e dyta nëse Australia kundër Danimarkës barazohet.

Nëse Tunizia dhe Danimarka fitojnë, vendi i dytë do të vendoset siç theksohet në seksionin Danimarkë.

Nëse Tunizia dhe Australia fitojnë, Tunizia përfundon e treta.

Grupi E

Spanja: Janë të garantuara për t’u kualifikuar me një fitore/barazim kundër Japonisë. Do të fitojë grupin me një fitore, ose me një barazim nëse Kosta Rika barazohet/humbet.

Nëse Spanja humbet dhe Kosta Rika fiton, Spanja është jashtë.

Nëse Spanja humbet dhe Gjermania fiton:

– Japonia fiton grupin me gjashtë pikë, Spanja dhe Gjermania kanë nga katër pikë; dhe

– Vendi i dytë do të vendoset mes Spanjës dhe Gjermanisë për diferencën e golave ​​në grup dhe golat e shënuar, dhe Gjermania do të duhet të përmbysë një deficit prej tetë golësh.

— Nëse rekordet janë identike, i dyti vendoset për pikët e lojës së ndershme (kartonat).

— Nëse ky është niveli, është një zgjedhje e rastësishme.

Nëse Spanja humbet dhe Kosta Rika-Gjermania barazohet, Spanja do të përfundojë e dyta nëse nuk humbet me të paktën 13 gola.

Japonia: E garantuar për t’u kualifikuar me një fitore kundër Spanjës dhe do ta bëjë këtë si fituese të grupit nëse Kosta Rika barazohet/humbet.

Nëse Japonia dhe Kosta Rika fitojnë:

– Vendi i parë do të vendoset për diferencën e golave ​​në grup dhe golat e shënuar; Japonia aktualisht ka avantazhin e diferencës së golave ​​me gjashtë gola.

— Nëse rekordi i shënimit është identik, Kosta Rika fiton grupin kokë më kokë.

Nëse Japonia barazon dhe Kosta Rika-Gjermania barazohet, Japonia kalon në vendin e dytë.

Nëse Japonia barazon dhe Gjermania fiton:

– Spanja fiton grupin me pesë pikë, Spanja dhe Gjermania kanë nga katër pikë; dhe

— Nëse Gjermania fiton me një gol, do të vendoset nga golat e shënuar në grup; nëse të dhënat janë identike, p.sh. me rezultate 1-1 dhe 1-0, Japonia përfundon e dyta ballë për ballë.

— Nëse Gjermania fiton me më shumë se një gol, Gjermania është e dyta me golaferencë dhe Japonia e treta.

Nëse Japonia barazon dhe Kosta Rika fiton, Japonia është jashtë.

Japonia nuk mund të kualifikohet me humbje.

Kosta Rika: E garantuar për t’u kualifikuar me një fitore kundër Gjermanisë dhe do ta bëjë këtë si fituese të grupit nëse Japonia-Spanjë është barazim.

Nëse fitojnë të dyja Kosta Rika dhe Japonia, vendi i parë do të vendoset siç u përmend në seksionin e Japonisë.

Nëse Kosta Rika barazohet dhe Spanja humbet, Kosta Rika do të përfundojë e treta pas Spanjës nëse nuk humbet duke përmbysur një deficit gol-diferencë prej 13 golash.

Nëse Kosta Rika barazohet dhe Japonia humbet, Kosta Rika përfundon e dyta.

Kosta Rika nuk mund të kualifikohet nëse të dyja ndeshjet barazohen.

Kosta Rika nuk mund të kualifikohet me humbje.

Gjermania: Duhet të mundë Kosta Rikën për të pasur një shans, dhe një fitore me tetë gola siguron 2 më të mirat në të gjithë skenarët.

Nëse Gjermania dhe Spanja fitojnë, Gjermania përfundon e dyta.

Nëse Gjermania fiton dhe Spanja humbet, Gjermania do të duhet të përmbysë një deficit prej tetë golave ​​të diferencës, siç theksohet në seksionin Spanja.

Nëse Gjermania fiton dhe Japonia-Spanjë është një barazim, Gjermania mund të kualifikohet siç theksohet në seksionin Japoni.

Grupi F

Kroacia: Janë të garantuara për t’u kualifikuar me një fitore/barazim kundër Belgjikës. Padyshim që do të kryesojë grupin me një fitore nëse Maroku barazon/humbet.

Nëse Kroacia barazon dhe Kanada-Maroku, Kroacia fiton grupin. Nëse Kroacia barazon dhe Maroku fiton, Kroacia përfundon e dyta.

Nëse Kroacia dhe Maroku fitojnë të dyja:

– Vendi i parë do të vendoset për diferencën e golave ​​dhe më pas golat e shënuar mes dy skuadrave, të cilat Kroacia aktualisht e kalon me një gol.

– Nëse rekordet përfundojnë identike, vendi i parë vendoset në lojë të ndershme (kartonë të verdhë dhe të kuq.)

– Nëse ky është niveli, është një zgjedhje e rastësishme.

Nëse Kroacia dhe Maroku humbin të dyja:

– Belgjika fiton grupin me gjashtë pikë, Kroacia dhe Meksika kanë nga katër pikë; dhe

— Nëse të dyja ndeshjet humbasin me të njëjtën diferencë (për shembull, një gol, 2-1 dhe 1-0), Kroacia do të përfundojë e dyta në diferencë golash, ndërsa Maroku i treti.

— Nëse ndeshjet vendosen me diferencë të ndryshme, vendi i dytë do të vendoset ndërmjet Kroacisë dhe Marokut për diferencën e golave ​​dhe më pas golat e shënuar.

— Nëse kjo është identike, do të vendoset për lojën e ndershme (kartonët e verdhë dhe të kuq.)

— Nëse loja e ndershme është e barabartë, është një barazim i rastësishëm.

Nëse Kroacia humbet dhe Maroku fiton/barazon, Kroacia është jashtë.

Maroku: Janë të garantuara për t’u kualifikuar me një fitore/barazim kundër Kanadasë. Padyshim që do të kryesojë grupin me një fitore nëse Kroacia barazohet/humbet.

Nëse Maroku dhe Kroacia fitojnë të dyja, vendi i parë vendoset siç shënohet në seksionin e Kroacisë. Nëse të dyja ndeshjet barazohen, Maroku përfundon i dyti. Nëse Maroku barazon dhe Kroacia fiton, Maroku përfundon i dyti.

Nëse Maroku dhe Kroacia humbasin, Belgjika fiton grupin me vendin e dytë të vendosur siç theksohet në seksionin e Kroacisë.

Nëse Maroku humbet dhe Kroacia fiton, Maroku përfundon i dyti.

Nëse humbet Maroku dhe barazohet Kroacia-Belgjika:

– Kroacia fiton grupin me pesë pikë, Maroku dhe Belgjika kanë nga katër pikë; dhe

— Nëse Maroku humbet me një ose dy gola, Maroku përfundon i dyti dhe Belgjika e treta

— Nëse Maroku humbet me tre gola, do të zbresë në golat e shënuar në grup. Nëse kjo është e barabartë, Maroku përfundon i dyti përpara Belgjikës ballë për ballë.

— Nëse Maroku humbet me katër ose më shumë gola, Belgjika përfundon e dyta.

Nëse Maroku dhe Kroacia humbasin, Belgjika fiton grupin me vendin e dytë të vendosur siç theksohet në seksionin e Kroacisë.

Belgjika: Do të kualifikohet patjetër me një fitore kundër Kroacisë dhe do të kryesojë grupin nëse Maroku barazohet/humbet.

Nëse Belgjika barazon dhe Maroku fiton/barazon, Belgjika është jashtë.

Nëse Belgjika barazohet dhe Maroku humbet, Kroacia fiton grupin me vendin e dytë të vendosur mes Belgjikës dhe Marokut, siç theksohet në seksionin e Marokut.

Kanada: Është eliminuar.

Grupi G

Brazili: Me fitore ndaj Zvicrës do të rezervojë vendin në 1/16.

Zvicra: Do të prenotojë vendin në 1/16 me fitoren ndaj Brazilit.

Kameruni dhe Serbia nuk mund të kualifikohen apo eliminohen të hënën.

Grupi H

Portugalia: Do të kualifikohet në fazën e 16 me fitoren ndaj Uruguait, që do t’i fitojë grupin nëse Koreja e Jugut-Gana barazohet më herët gjatë ditës. (2-3 rezultati final)

Gana: Do të eliminohet nëse humbet nga Koreja e Jugut.

Koreja e Jugut dhe Uruguai nuk mund të kualifikohen ose të eliminohen të hënën./